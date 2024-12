La alcaldesa de Valencia reprocha a la ministra de Sanidad que deje en Valencia la responsabilidad del uso de la mascarilla

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que haya dejado en manos de los ayuntamientos, y concretamente, del de Valencia, la responsabilidad sobre el uso de la mascarilla en las zonas afectadas por la DANA, ya que, al secarse el barro, el polvo en suspensión está contaminando el aire, si bien, las lluvias de ayer han limpiado mucho el aire.

Según ha explicado la alcaldesa Catalá "le he remitido una amable carta a la ministra recordándole sus competencias y diciéndole que ella es la máxima competente en materia sanitaria y que nosotros aceptaremos sus recomendaciones".

Desactivado el protocolo

Además, la alcaldesa ha explicado que gracias a las lluvias de ayer "se ha desactivado el protocolo" porque ha mejorado la calidad del aire y ya no estamos en situación 1 ni 2, pero "a futuro me veo en la obligación de recordar al gobierno de España que y tiene unas competencias y que no puede levantar los brazos, y menos en cuestiones sanitarias".

La alcaldesa ha considerado que "con esta dejación de funciones, hemos pasado al que 'si necesitan ayuda, que la pidan' al 'que se apañe Valencia por sus propios medios', y ni una cosa ni la otra".

Catalá ha recalcado que "necesitamos un gobierno serio y responsable que asuma sus responsabilidades y necesitamos toda la ayuda del mundo".