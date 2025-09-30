Alicante tendrá una nueva ciudad deportiva de baloncesto

Un nuevo complejo deportivo para Alicante y dedicado en exclusiva al baloncesto sobre 13.000 metros cuadrados. Ese es el proyecto que presentó la Fundación Lucentum al equipo de gobierno de Alicante, del PP, y que, a través de su concejal de Deportes, Manuel Villar, aceptó, en apenas dos horas y sin titubear. Se trata de un proyecto público-privado para construir unas instalaciones dedicadas al baloncesto, entre la Gran Vía de Alicante y la Vía Parque, al lado del Centro Comercial Gran Vía.

El complejo está diseñado sobre tres parcelas de titularidad municipal, que ya cuentan con la catalogación urbanística correspondiente para acoger edificaciones de uso deportivo, y que están situadas en la calle Polop. Habrá dos pabellones cubiertos, con capacidad para varias pistas de baloncesto y tres de minibasket, además de pistas exteriores de baloncesto y de tres por tres.

El proyecto incluye un edificio moderno y funcional para el alojamiento y formación de los deportistas.

Complementan las existentes

Según explicó el propio club de baloncesto a través de una nota de prensa El Lucentum pone a disposición de la ciudad de Alicante unas instalaciones únicas y diferenciales, que "descongestionarán y completarán las existentes en nuestro municipio". Es más, la entidad alicantina mantiene negociaciones avanzadas con distintos inversores para la realización del complejo, que supondrá un salto cualitativo para el club, asegurando su futuro, su crecimiento y sostenibilidad a medio y largo plazo, añadieron en el club.

Su presidente, Daniel Adriasola, explicó que es "un proyecto en el que llevamos muchos meses trabajando y que será muy beneficioso para nuestra ciudad". "La Fundación Lucentum podrá disponer de un activo que nos dará un mejor posicionamiento económico, deportivo y social que ayuda a fortalecer la viabilidad del club", agregó Adriasola.

Instalaciones en barrios

Con el proyecto sobre la mesa, el concejal de Deportes ofreció toda la colaboración del Ayuntamiento para impulsar esta iniciativa público-privada de la fundación Lucentum. "Esta iniciativa es una de las propuestas de nuevas instalaciones deportivas en las que trabaja el equipo de Gobierno para mejorar los equipamientos deportivos en diferentes barrios", destacó el edil.

Villar calificó el proyecto de "magnífica noticia". "Desde hace varios meses el Ayuntamiento conoce este proyecto de la Fundación Lucentum y consideramos que es una magnífica noticia para la ciudad y del deporte formativo alicantino", destacó Villar.

"De modo que nos ponemos a disposición de la fundación para ofrecer toda la colaboración municipal que permita impulsar esta iniciativa", recalcó a través de un comunicado de prensa.

"La Ciudad del Baloncesto del Lucentum es uno de los proyectos de nuevas instalaciones deportivas en las que trabaja el Ayuntamiento en diferentes barrios de la ciudad y es un muy buen ejemplo de cómo podemos colaborar las instituciones públicas y la iniciativa privada para mejorar los equipamientos urbanos y fomentar la práctica del deporte desde las categorías inferiores», remarcó Villar.

13 equipos masculinos y nueve femeninos

El club alicantino ha promovido durante las últimas temporadas el desarrollo de su Lucentum Basket Academy, con 13 equipos masculinos y nueve femeninos, y su Lucentum Basketball HUB, un proyecto pionero internacional que une a clubes, academias y federaciones de todo el mundo, en el que ya participan 36 entidades, de 33 países diferentes y de los cinco continentes, con estancias de formación, de pretemporada, clínics y eventos.

También ha evidenciado su apuesta por el deporte inclusivo, con el desarrollo de su equipo de Diversas Capacidades.