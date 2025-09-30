La jueza de la dana le da un día a À Punt para que entregue las grabaciones del Cecopi del 29 de octubre

La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha dado un plazo de un día a la dirección de la radiotelevisión pública autonómica À Punt para que alegue "sobre las causas a las que obedece el retraso en la entrega de las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi" que se requirieron por el juzgado.

La instructora ha dictado este martes tres autos y una providencia, en los que entre otras disposiciones deniega de nuevo la petición efectuada por la acusación popular que ejerce el partido político Valores de citar a declarar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, como investigado, después de su reciente comparecencia como testigo.

A petición de otra de las acusaciones populares, la que ejerce Acció Cultural, reclama diversa información a Les Corts, a la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat, al Ayuntamiento de València y a la Diputación de Valencia sobre el servicio de teleasistencia y los usuarios del mismo fallecidos en las riadas del 29 de octubre de 2024.