Detenido en Petrer (Alicante) un hombre con 741 plantas de marihuana, armas ilegales y la luz pinchada

La Policía Nacional ha desmantelado una peligrosa infraestructura criminal en Petrer, Alicante, tras detener a un hombre de 44 años que operaba en solitario desde una finca urbana convertida en narcolaboratorio. El individuo está acusado de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación del suministro eléctrico.

El operativo, llevado a cabo el 15 de agosto por la Brigada Local de Policía Judicial de Elda-Petrer, representa un golpe certero contra el narcotráfico en la comarca. La investigación se inició tras detectar un fuerte olor a marihuana, ruidos de maquinaria y anomalías en el consumo eléctrico.

Durante el registro del inmueble, los agentes descubrieron una instalación de cultivo indoor altamente sofisticada con 741 plantas de marihuana, más de seis kilos de cogollos procesados y 3.300 euros en efectivo. Además, se incautó un arsenal compuesto por una pistola semiautomática, cuatro escopetas, un rifle y varias armas blancas, todas sin licencia.

La finca, ubicada en una zona residencial, albergaba un sistema de producción diseñado para maximizar beneficios y evitar la detección policial. El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elda.