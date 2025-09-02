Muere una persona en un accidente de tráfico en el término municipal de El Campello (Alicante)

Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-332 en el término municipal de El Campello (Alicante).

Según ha informado el centro de Gestión de Tráfico, el siniestro ha tenido lugar a las 22:15 horas de esta noche en El Campello, ubicado a apenas 15 kilómetros al norte de la ciudad de Alicante.

Concretamente, el suceso se ha producido, por causas que se investigan, en el punto kilométrico 120 de la carretera nacional 332 a la altura de esta población costera.