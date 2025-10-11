Las prioridades de los turistas ante la DANA Alice: peleas en supermercados de Alicante por el alcohol

La llegada de la DANA Alice ha desatado una emergencia climática en el Levante español, con lluvias torrenciales que han provocado inundaciones masivas, cortes de luz y evacuaciones en Alicante, Valencia, Murcia y las Islas Baleares. Pero más allá del impacto meteorológico, el temporal ha generado una tensión social inesperada, especialmente en zonas turísticas.

En localidades como La Zenia, testigos han reportado peleas en supermercados por bebidas alcohólicas, protagonizadas por turistas y expatriados que buscaban abastecerse ante el aislamiento provocado por las lluvias. Según fuentes locales, algunos establecimientos se vieron desbordados por la demanda de cerveza, vino y licores, lo que derivó en confrontaciones físicas y verbales entre clientes.

Los altercados ocurrieron en medio de un contexto de cierres de comercios, restricciones de movilidad y alerta roja meteorológica, lo que intensificó el nerviosismo entre los visitantes. Algunos supermercados optaron por limitar el acceso o cerrar temporalmente, ante el comportamiento agresivo de ciertos grupos que priorizaban el consumo recreativo por encima de las necesidades básicas.

Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan trabajando para rescatar personas atrapadas, achicar agua en viviendas y despejar vías inundadas. La Unidad Militar de Emergencias ha sido desplegada en Murcia, y al menos 12 vuelos han sido desviados en los aeropuertos de Valencia y Alicante.