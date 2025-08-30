Tragedia en Benidorm: un turista británico muere ahogado tras lanzarse al mar en un baño nocturno

Un turista británico de 31 años perdió la vida de forma trágica en la playa de Levante de Benidorm tras lanzarse al mar en un baño nocturno que terminó en desastre. El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando el joven, acompañado por dos amigos, decidió nadar en una zona sin vigilancia.

Mientras sus compañeros lograron regresar a la orilla, él quedó rezagado y desapareció en el agua, lo que activó de inmediato un operativo de emergencia. A pesar de los esfuerzos de los transeúntes y los servicios de rescate, el cuerpo fue hallado sin vida poco después.

La ausencia de socorristas en ese momento agravó el riesgo, en una playa que, aunque muy frecuentada por turistas británicos, no contaba con supervisión activa a esa hora. Las autoridades han descartado indicios de criminalidad y califican el suceso como un trágico accidente. Testigos del hecho relataron la angustia vivida en el lugar, subrayando lo imprevisible que puede ser el mar.