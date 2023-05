Arranca el juicio contra el acusado de matar a la joven Cristina, el crimen que conmocionó a Valencia

Cristina tenía 30 años, era fallera, jove, inteligente, guapa, con toda una vida por delante. Pero el 3 de diciembre de 2021 todo acabó de manera trágica y espantosa. Cristina apareció muerta a cuchilladas, supuestamente por su pareja sentimental, un hombre de 35 años contra el que no había denuncias previas por malos tratos.

Tras cometer el crimen, el hombre fue detenido y trasladado a un hospital, ya que había saltado al patio interior del edificio, situado en la calle Conde Altea, y había sufrido varias heridas.

Más de un año después, esta semana arranca el juicio con jurado popular contra el detenido. El tribunal popular deberá decidir si el procesado accedió de madrugada a la vivienda, cogió de la terraza una piedra de grandes dimensiones y golpeó en la cabeza y en la cara en varias ocasiones a la víctima, a la que también apuñaló y asfixió con el cinturón de una bata.

El jurado determinará si, tras la muerte, el hombre se lanzó al vacío desde la terraza interior de la vivienda, con la intención de matarse pero, al caer en el almacén de un restaurante, intentó simular que estaba robando.

Al parecer, la hermana de la joven denunció desde Madrid la desaparición de la víctima, y fue el sábado cuando la madre acudió al piso donde la encontró acuchillada. Una vez en el lugar del crimen, los agentes comprobaron cómo la víctima había sido apuñalada en varias ocasiones, y no tenía pulso. Aún así, se solicitó asistencia sanitaria urgente al Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU). No obstante, pese a los esfuerzos médicos, no pudieron más que certificar la muerte de la joven, activando los protocolos previstos para los crímenes machistas.

La Policía Nacional acudió entonces de nuevo al hospital donde permanecía ingresado el hombre, pareja de la víctima, que finalmente fue imputado por un presunto delito de asesinato.