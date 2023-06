Baldoví acudirá a la reunión con Mazón y el PSPV estudia quién irá al "teatrillo"

El candidato de Compromís a la presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, acudirá a la reunión convocada por el presidente del PPCV, Carlos Mazón, para tratar su investidura como presidente de la Generalitat, mientras que el PSPV-PSOE aún no ha decidido qué delegación acudirá a lo que consideran "un teatrillo".

Así lo han señalado fuentes de ambos partidos, que han coincidido en señalar que la postura que le van a transmitir al dirigente popular en ambos casos es que no van a facilitar su investidura, ni con el voto a favor ni con la abstención.

Mazón ha enviado cartas a los candidatos a la presidencia de la Generalitat de los partidos que obtuvieron representación en Les Corts en las elecciones del 28 de mayo en las que pide reunirse para "abordar los retos y oportunidades de futuro" de la Comunitat, a las que asistirán él mismo, su director de campaña, Miguel Barrachina, y el vicesecretario de Organización, Juan Francisco Pérez Llorca.

Al primero que ha citado ha sido, este jueves a las 10 horas, al líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, aunque fuentes socialistas han señalado que aún no se ha decidido quién irá a ese encuentro -señalan que la carta les llegó anoche- e insisten en que lo importante no es si Puig va o no.

"Lo relevante es que el PSPV no va a apoyar la investidura de Mazón", ni con el voto a favor ni con la abstención, sostienen las mismas fuentes, que consideran que "no parece muy serio" que el PP haya planteado que acudirá con una comisión de tres personas a esas reuniones y más bien "parece un teatrillo".

Insisten en que el PSPV irá a la reunión, con una delegación cuyos integrantes aún no se han concretado, que transmitirá a Mazón que no apoyarán su investidura "ni por acción ni por omisión" y que por tanto se apoye a Vox, que es lo que "han venido fraguando en campaña".

Por su parte, el candidato de Compromís a presidir la Generalitat, Joan Baldoví, ha explicado que asistirá a la reunión del lunes 12 con la persona que obtuvo más votos el 28 de mayo y por tanto le corresponde intentar formar gobierno y le transmitirá que van a hacer "una oposición dura, pero útil" a los intereses que representan.

Asimismo, ha señalado que le comunicarán que no van a facilitar su investidura, ni siquiera con la abstención, dado que han confrontado con las políticas que Mazón ha llevado a cabo en la Diputación de Alicante y ha defendido en la campaña electoral y que consideran que "no son las mejores para el conjunto de la población valenciana".

Compromís no ha decidido todavía qué personas acompañarán a Baldoví en la reunión del lunes, aunque fuentes de la formación han destacado que, ante una delegación del PP formada por tres hombres, previsiblemente incluirán a mujeres.