Camarero tilda de "cortina de humo" el apagón del Cecopi: "En ningún momento se suspendió la reunión"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha señalado este viernes que la reunión del Cecopi durante la fatídica tarde del 29 de octubre, el día de la DANA, "no se suspendió en ningún momento". "El Cecopi estaba abierto, y quienes estaban presentes allí pudieron continuar la reunión", ha dicho en referencia a la interrupción de una hora con los miembros de Emergencias. De hecho, ha asegurado que las críticas generadas por las interrupciones de la conexión se trata de "una cortina de humo" para tapar que hubo una falta de información.

De esta manera, y ante las acusaciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, Camarero ha recordado que la competencia de convocatoria del Cecopi corresponde tanto a Bernabé como a la que entonces era consellera de Justicia, Salomé Pradas. "Son codirectoras, y si la delegada considera que se estaba grabando la reunión, lo normal es prsesentarse y formar parte de esas deliberaciones, y no estar conectados de manera online. La delegada del Gobierno forma parte del Consejo de Dirección".

Por eso mismo ha asegurado no entender cómo no se presentó esa misma tarde en el Cecopi, y no fue hasta el día 30 cuando acudió. "Insisto, en ningúnmomento se suspendió, y el Cecopi estuvo en macha".

Camarero también ha señalado, en esta ocasión, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, preguntando dónde se encontraba él durante el día 29. "Me queda la duda, 24 días después, de dónde comió Polo, si era él quien tenía que estar vigilando los barrancos y las presas. Sabemos que no estaba vigilando la situación del barranco del Poyo, y durante dos horas y media de silencio, el caudal estaba creciendo".

La vicepresidenta también ha hecho referencia al informa que se ha publicado sobre el "caos" en la gestión de la CHJ el día 29 de octubre, donde señala que se emitieron "datos inexactos, confusos y con errores que se trasladaron esa tarde a los responsables del Cecopi". Y, además, ha asegurado que todavía siguen esperando explicaciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre la contratación de un sistema de alerta temprana con el que se supervisarán los caudales.

"Eso es justo lo que se necesitaba el día 29, pero el contrato del sistema se hace ahora. Una alerta que conectará con la Aemet y que será fundamental para monitorizar lo que llueve con el crecimiento de los barrancos".

Así con todo, insiste en que todavía hoy, 24 días después, "hay una falta de información evidente. Todo el mundo da explicaciones menos la Confederación. Ni un solo día ha ido el presidente de la CHJ al 112 como sí estamos yendo el resto". De hecho, la vicepresidenta ha asegurado que gracias a las comunicaciones del domingo y el lunes previo al dia de la DANA, se pudieron poner medidas en muchos municipios, "que suspendieron las clases", e incluso convocaron el Cecopal ante la posiblidad de daños meteorológicos.