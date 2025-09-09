Acceso

Comunidad Valenciana Castellón

Accidente de tráfico

Muere una persona en un accidente de tráfico en la A-7 a la altura de Nules (Castellón)

Se ha tenido que desviar la circulación a la carretera N-340

Accidente múltiple entre coches y camiones en la A7 en Godella (Valencia). REMITIDA / HANDOUT por DGT TWITTER Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/08/2025
A7DGT TWITTEREuropa Press
Castellón Creada:
Última actualización:

Una mujer ha fallecido y otra ha resultado herida esta mañana en un accidente de tráfico registrado en la A-7, a la altura del término municipal de Nules (Castellón), que ha obligado a desviar la circulación a la carretera N-340, según han informado la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente se ha producido sobre las 10:20 horas, en el kilómetro 278, sentido Barcelona, y en él se han visto involucrados un camión y un turismo.

Al lugar se han movilizado bomberos del parque de la Plana Baixa, al haber personas atrapadas, según el Consorcio provincial de bomberos de Castellón.

El CICU ha trasladado al lugar una ambulancia del Servicio Vital Básico (SVB) y un SAMU, cuyo equipo médico ha realizado las maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización a una mujer de 71 años, pero no ha respondido y han confirmado su fallecimiento.

También se ha asistido a una mujer de 43 años por policontusiones, que ha sido trasladada al Hospital de La Plana.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas