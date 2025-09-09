Un informe detalla las llamadas que hizo el presidente de la CHJ el día de la dana

Un informe remitido a Les Corts por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) detalla las llamadas que el presidente de este organismo, Miguel Polo, realizó el día de la dana. Entre los temas que se abordaron en esas comunicaciones llama la atención que no se trata sobre la situación del barranco del Poyo después de las 13:42 horas. Momento en el que, según el documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «no había nada significativo».

A las 17:10 horas habló con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, porque «no tenían claro» si la reunión del Cecopi convocada a las 17 horas había empezado, pues ambos tenían «problemas de conexión para incorporarse telemáticamente».

Asimismo, a las 19:30 horas habló con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y «le puso al corriente sobre la situación de la presa de Forata». También le trasladó la «indecisión de la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, y del caos existente en el Cecopi».

Desde primera hora de la mañana quedaron registradas llamadas desde su móvil personal- afirma que no dispone de uno coorporativo-.

A las 9:18 horas habló con un agente medioambiental responsable de las zonas del bajo Magro y bajo Júcar, para conocer las afecciones en las mismas. Los alcaldes con los que detalla interlocución antes de los que se produjera el desbordamiento del barranco del Poyo pertenecen a los municipios de Carcaixent y Carlet, a esta última le proporcionó información sobre los caudales de salida de la presa de Forata y la situación de la cuenca del río Magro.

Polo está citado el día 19 para testificar en la causa penal sobre la gestión de la dana que instruye la causa.