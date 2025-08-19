El Puerto de Castellón crece un 134% en pasajeros de cruceros y es el segundo que más aumenta de España

PortCastelló se sitúa en segunda posición en el escalafón de puertos con mayor crecimiento en número de pasajeros de cruceros en lo que va de año, con un aumento del 134 % en el primer semestre de 2025, superando 2,34 veces la cifra de pasajeros del año anterior en el mismo periodo.

Así se desprende de los datos publicados por Puertos del Estado, que sitúan a la instalación portuaria de Castellón como la segunda que más crece en pasajeros después de Ceuta y por delante de Cartagena.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado este martes que estos datos "consolidan a Castellón como un puerto emergente en su segmento con amplia capacidad de crecimiento y evidencia que tanto la estrategia en materia de cruceros como la de diversificación de tráficos emprendida en los últimos años está dando sus frutos".

"PortCastelló está ganando tracción en el sector y, aunque todavía nos encontramos en una fase inicial, este auge demuestra el potencial de nuestras instalaciones y de la oferta turística del entorno, además de sentar las bases para seguir atrayendo nuevas navieras y fortalecer el posicionamiento de Castellón como destino emergente en el mercado de cruceros", ha señalado Ibáñez.

El máximo responsable de la institución ha explicado que desde la Autoridad Portuaria, a través de la Fundación PortCastelló, trabajan en una doble vertiente: "Ser una alternativa para las navieras que buscan alejarse de los puertos saturados y consolidarnos en un nicho de mercado de cruceristas que buscan vivir experiencias en destinos únicos y diferentes, como Castellón y su provincia, a bordo de exclusivos y pequeños cruceros".

"Castellón tiene mucho que ofrecer al mundo, y debemos ser capaces de posicionar al puerto, la ciudad y la provincia en el mapa del turismo de cruceros", ha aseverado.

Ibáñez ha asegurado que este año está siendo un año de récord para PortCastelló en escalas de cruceros, pues de aquí a final de año hay un total de seis escalas más con una previsión de más de 2.300 personas, entre pasaje y tripulación, que recalarán en el puerto en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Asimismo, Ibáñez ha avanzado que las escalas de cruceros en el puerto de Castellón se reanudarán el próximo domingo 21 de septiembre con la llegada del World Navigator de la compañía Mystic Cruises.