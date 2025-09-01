Tres años de cárcel por ocho sin pisar España: cambian la condena de un extranjero que cultivó 30 kilos de marihuana en Castellón

La Audiencia de Castellón ha condenado a un hombre a tres años y tres meses de prisión por formar parte de una banda dedicada al cultivo de marihuana en naves industriales, pero ha sustituido la pena de prisión por su expulsión de España, país al que tendrá prohibido entrar durante ocho años.

Esta decisión de la Sección Primera es parte del acuerdo alcanzado entre la defensa, la Fiscalía y el reo, según la sentencia firme tras un acuerdo de conformidad entre las partes durante el juicio, y hecha pública este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El fallo establece que el acusado cometió un delito contra la salud pública, otro de integración en grupo criminal y un delito continuado de defraudación de fluido eléctrico.

El condenado formaba parte de un grupo asentado en Castellón, compuesto por al menos seis personas ya condenadas por los mismos hechos, dedicado al tráfico de marihuana a gran escala.

El acusado tenía asignado el cuidado de las plantas en una nave industrial alquilada en 2018 en la capital de La Plana, donde se detectó una conexión ilegal a la red eléctrica para evitar el pago del consumo.

En el registro policial se incautaron más de 30 kilos de sustancia estupefaciente, cuyo valor habría superado los 44.000 euros, según recoge la sentencia.