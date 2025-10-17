Tres detenidos y un investigado por una pelea con arma blanca en La Vilavella (Castellón)

La Guardia Civil de Nules (Castellón) ha detenido a tres personas e investiga a otras dos como presuntas autoras de un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria, tras una pelea ocurrida en la madrugada del 20 de septiembre en La Vilavella en el que resultó herido un hombre en el tórax con arma blanca.

Tras los hechos, la Guardia Civil inició las gestiones para esclarecer lo sucedido, que culminaron con las detenciones y las investigaciones llevadas a cabo recientemente.

Los tres detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición judicial de los Juzgados de Nules. La operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil de Nules.