Catalá aboga por sacar la ideología del ambito de la sostenibilidad

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha señalado esta mañana en la clausura del "Foro Innovar en verde. Las empresas que miran al futuro", organizado por La Razón, que "pensar que invertir en innovación y sostenibilidad solo depende de la administración pública conlleva que las cosas no cambien". Ha añadido que "si solo hubiésemos hecho acciones públicas por la Capitalidad Verde, hubiera sido una capitalidad que hubiera pasado desapercibida. O sacamos la ideología del sector de la sostenibilidad y vamos de la mano o las cosas no van a cambiar". En opinión de la alcaldesa "es absurdo valorar los hábitos de las personas, pensar que uno es de bici y otro de coches, o vamos todos juntos o las cosas no van a cambiar".

Ha puesto el ejemplo de la autopista ferroviaria entre el Puerto de Valencia y Madrid que supone la emisión de 16.000 toneladas menos de CO2 al año, y 10.000 camiones menos en la carretera, y que se ha llevado a cabo con una fórmula mixta.

Y ha aseverado que "el propósito de que la Albufera sea reserva de la biosfera sigue en pie con más fuerza pese a los daños sufridos por la DANA".

También ha destacado la planta solar en los tejados del cementerio de Valencia, uno de los proyectos más importantes de España en suelo urbano.

La tragedia de la DANA ha estado irremediablemente presente en el discurso y en el ánimo de la primera edil. Catalá ha dicho que "estamos en pie, ya lo hicimos en el 57 con la riada y el Plan Sur que ha supuesto el parque lineal más grande de Europa, y ahora estamos ayudando a quien más lo necesita y vamos a hacer lo mismo que en el 57, un esfuerzo en inversión en obra pública que genere una sensación de tranquilidad, de seguridad de las personas".

También ha dicho que "no podemos pensar que la próxima riada será dentro de sesenta años. Hay que pensar en reactivarse desde hoy" y la mencionado la campaña de recuperación turística que ha presentado esta misma mañana.