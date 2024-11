Cerco al pillaje: «Esto es un grito de auxilio»

Frente a la luz vista estos días en plena desolación, no hay que olvidarse de la oscuridad. En una de las situaciones más dramáticas que se recuerdan, siendo la peor tragedia meteorológica de España en este siglo, destacan por descontado los buenos actos solidarios de miles y miles de personas que aportan su granito de arena en la limpieza y desescombro tras el paso de la DANA histórica que ha asolado la provincia de Valencia. Pero si ya es bastante duro pasar el día limpiando lo poco que queda de sus viviendas, hasta arriba de fango y sin luz ni agua corriente, tener que hacer patrullas nocturnas para evitar que entren a casa a robar es extenuante.

Durante días, y en plena oscuridad ante la falta de suministro eléctrico, los vecinos de localidades como l’Alcúdia tienen que hacer guardias y patrullar los patios para evitar la entrada de delincuentes que desvalijaran las viviendas. «Esto es un grito de auxilio. Necesitamos más policías haciendo rondas nocturnas. Estamos ya bastante cansados como para estar preocupados por eso». Testimonios como el de Enrique se repiten por multitud de localidades.

Manoli, una vecina de Sedaví, explica cómo en plena vorágine de destrucción e incertidumbre, los delincuentes comenzaron a robar en los supermercados, en las tiendas y en los establecimientos de los centros comerciales, como el MN4. Una vez arrasada la existencia de productos, lamenta que se aprovechen de la desgracia y «ya van a por lo que sea. Cualquier cosa que haya es susceptible de robar».

No muy lejos de allí, en el barrio valenciano de La Torre, Teresa fue testigo en primera persona de un robo a plena luz del día a varios trabajadores de la empresa de servicio de limpieza y gestión de residuos SAV. «Dejaron las mochilas en el suelo y, cuando se dieron la vuelta, ya no estaban. No hay derecho a que esto ocurra», lamenta esta vecina mientras barre el fango en plena calle.

Sara, en Benetússer, relata cómo los vecinos se niegan a salir a la calle por la noche. «Se forman bandas improvisadas que atacan a los vecinos. Incluso roban las pertenencias que se acumulan entre los escombros, así como todo aquello que se almacena en los puntos de donación».

Saqueos y robos

El último parte de la Policía Nacional señalaba que cinco hombres, de entre 20 y 32 años, habían sido detenidos en la madrugada de ayer sábado tras robar en locales y coches destrozados tras el temporal en Benetússer, Aldaia y Alaquàs. Uno de ellos, incluso, agredió a uno de los testigos que le recriminó su actitud.

Estas actuaciones ocurren de noche, en muchas zonas todavía sin suministro eléctrico, y aprovechando el caos de la devastación. En la localidad de Alaquàs, los agentes fueron requeridos después de que un hombre alertara de que tenía retenido en el suelo a otro que previamente había robado objetos del interior de un vehículo e intentado huir. Al recriminarle su actitud, el ahora detenido le atacó con una herramienta multihoja de filo dentado, provocándole heridas en la nariz, manos y torso.

Asimismo, en la vecina localidad de Aldaia, fueron varios los jóvenes que estaban forzando vehículos, por lo que los agentes detuvieron a los dos sospechosos como presuntos autores de un delito de hurto y, además, recuperaron los objetos sustraídos.

Refuerzo policial

«Nadie puede utilizar una catástrofe para robar o enriquecerse». Así de contundente se pronunció en la tarde de ayer el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tras condenar esta criminalidad surgida a través de la tragedia. Por ese motivo, pidió que sobre los detenidos «caiga todo el peso de la ley».

Además, subrayó que había pedido al Ministerio del Interior la presencia de más efectivo policial, para evitar que la incertidumbre y la inseguridad siguiera asediando a los vecinos afectados.

Paralelamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó ayer de que ya son 82 las detenciones por robos, actos de pillaje y saqueo en las zonas afectadas por la DANA en Valencia. «Lamentablemente, hay gente que aprovecha la situación para cometer actos delictivos». Durante la comparecencia institucional ofrecida este sábado, afirmó que las fuerzas de seguridad van a seguir patrullando «para garantizar el orden y la ley y que sea respetado ese orden y esa ley».

Hasta el momento, los juzgados valencianos han ordenado el ingreso en prisión preventiva de una docena de personas que han sido detenidas desde el miércoles por actos de pillaje en comercios afectados por la DANA. Los últimos ocho fueron encarcelados en la tarde del viernes por el juez de guardia de Torrent, que recibió a cerca de una veintena de arrestados por este tipo de hechos.