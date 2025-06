CEV y sindicatos piden preservar el consenso de la Plataforma pel Finançament Just

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y los sindicatos CCOO y UGT en la Comunitat Valenciana han instado a preservar el consenso y la unidad de la 'Plataforma per un Finançament Just', que durante nueve años ha permitido "avanzar de forma unitaria en una reclamación legítima y ampliamente compartida".

En un comunicado compartido, las tres entidades han lamentado que "el último paso dado por el PP -de pedir la convocatoria de esta plataforma para reclamar al Gobierno avances en la financiación, las aportaciones y el fondo de nivelación- pueda poner en riesgo el funcionamiento y la cohesión interna" de esta entidad.

Los agentes sociales y económicos han destacado que el valor de la plataforma "ha residido en su capacidad para unir voces diversas en torno a tres grandes consensos: la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica para que sea justo con la Comunitat, la condonación de parte de una deuda generada por dicho sistema y unas inversiones que respondan al peso real" del población.

"Esta unidad ha sido posible gracias a la voluntad compartida de anteponer el interés general, dejando al margen las diferencias, y respetando siempre las dinámicas internas de funcionamiento y la confianza entre los integrantes de la plataforma", han afirmado.

Por ello, han instado a todas las fuerzas políticas, y especialmente a quienes ejercen responsabilidades de gobierno, "a contribuir al mantenimiento de ese clima de respeto y diálogo que ha hecho posible el consenso".

Han señalado que la 'Plataforma per un Finançament Just' "debe seguir siendo un espacio de encuentro, no de confrontación" y han advertido: "Cualquier intento de instrumentalización partidista debilita no solo a la plataforma, sino también la fuerza de una reivindicación que debería situarse por encima de intereses coyunturales".

En este contexto, CEV, CCOO PV y UGT-PV consideran que "una posible convocatoria de la plataforma debe hacerse con el objetivo claro de reforzar el consenso y avanzar en posiciones compartidas" y no le ven sentido a convocarla "si no existen unas mínimas garantías de poder avanzar o alcanzar una declaración conjunta".

"Forzar un encuentro sin ese horizonte común puede contribuir más a debilitar el espacio que a fortalecerlo. De ahí que los agentes sociales esperen que el PP vuelva a la senda de consenso de la que ha hecho gala la 'Plataforma per un Finançament Just'".

Asimismo, la patronal y los sindicatos han reiterado su disposición a colaborar y a participar en todos los espacios de diálogo social, y esperan que se convoque próximamente la Mesa del Diálogo Social para abordar de forma conjunta aquellos temas que afectan al bienestar de la ciudadanía.