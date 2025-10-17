El complicado viaje a Hungría de Metzi, la elefanta embarazada de Bioparc Valencia

Bioparc Valencia ha culminado una "compleja operación" de traslado de una elefanta africana preñada a Hungría, de nombre Metzi, para reforzar allí el grupo de cría controlada científicamente.

Desde Bioparc han explicado en un comunicado que los traslados de animales siempre conllevan alta complejidad, todavía más si es el animal terrestre más grande que existe y, especialmente, al tratarse de una hembra gestante.

Parte del compromiso de Bioparc con la protección de la biodiversidad es la participación en cerca de 100 programas internacionales de preservación de especies amenazadas (EEP), entre los que se encuentra el elefante africano (Loxodonta africana), catalogado “En peligro” (el estatus previo a “crítico”) en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Esta entidad considera imprescindible abordar esta "dramática situación" con una estrategia de plan único (One Plan Aproach) que contempla la población de animales de estas especies en su totalidad, tanto la que se encuentra en sus hábitats silvestres como la que permanece bajo cuidado humano en los parques de animales, pues esta última puede ser vital para asegurar la supervivencia y disponer de un grupo suficiente y viable para una posible reintroducción.

La exitosa implicación del parque valenciano y la Fundación Bioparc ha tenido sus frutos con dos esperanzadores nacimientos (Makena y Malik, de 2 y 1 año respectivamente) y la preñez de Metzi. Por recomendación del grupo de especialistas en conservación científica, se ha desplazado hasta el Zoo de Sosto (Hungría) para reforzar el grupo de cría controlada científicamente.

El trabajo coordinado de veterinaria y cuidado animal de los dos parques de animales ha sido primordial. Tras un largo periodo de entrenamiento específico para acostumbrar a Metzi al enorme container construido ex profeso, acudió el personal de Sosto para conocer de primera mano y familiarizarse con Metzi y, posteriormente, junto con el de Bioparc la acompañaron en su viaje hasta la que ya es su nueva casa.

En total se cruzaron 5 países, recorriendo 2.529 kilometros en dos días y medio en un convoy formado por un camión y dos vehículos de apoyo. En definitiva, toda una operativa profesional para controlar al máximo el estado de salud y bienestar de esta hembra tan querida por el equipo, siempre según el comunicado.

Se ha escogido cuidadosamente el momento de esta actuación cuando se encuentra en los 14 meses de gestación, una fase central que permite efectuar el transporte con seguridad y sin que afecte a la cría, teniendo en cuenta que en esta especie se prolonga hasta los 20 - 22 meses, la más larga del reino animal.

En su nuevo hogar ha permanecido bajo la vigilancia de responsables de los dos parques, que ya colaboraron estrechamente en 2024, cuando se trasladó el macho Jambo igualmente de Bioparc Valencia al zoo de Sosto. Su reencuentro ha dejado "entrañables imágenes y aporta confianza a la rápida y positiva adaptación. Además, desde el primer momento Metzi se unió a un grupo de hembras con las que está desarrollando una relación muy estrecha".

Esta gestación es de gran valor en el programa de preservación de esta amenazada especie pues, bajo criterios científicos de viabilidad genética, acertadamente se determinó que el macho Tooth fuera el progenitor. "El objetivo es formar un nuevo grupo de cría en el que Metzi es fundamental, siendo muy relevante que la cría nazca en esta nueva familia”.