Compromís lleva a la Fiscalía los gastos del IVASS y la Generalitat responde que están poniendo orden en la gestión heredada

Compromís ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía para que investigue gastos por importe de 1.173.362,11 euros en el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) durante 2024 «sin expediente de contratación» y «sin justificación».

Compromís solicita a la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada que investigue la posible comisión en el IVASS de diversos delitos contra la Administración Pública, entre otros, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias.

Sin embargo, el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) ha respondido que en 2025 puso en marcha un Plan de acción que «resuelve deficiencias arrastradas durante más de diez años» y afirmó que se ha hecho una «importante inversión» en materia de digitalización para «aumentar el control y transparencia».

Desde este organismo, que depende de la vicepresidencia primera, insisten en que el nuevo equipo directivo del IVASS accedió en 2023 y cuando tuvo conocimiento de «las deficiencias que venían repitiéndose» durante las legislaturas anteriores empezó a trabajar para resolverlas. Compromís era el responsable de esta cartera.