Conduce borracho y en sentido contrario durante 7 kilómetros por la A-7

Agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia interceptaron, la madrugada del pasado domingo, a un motorista que circuló, durante casi siete kilómetros, en sentido contrario por la A-7, a la altura del municipio de Sagunto, y que doblaba la tasa máxima de alcoholemia.

El Centro de Emergencias 112 recibió, sobre las 03:50 horas, el aviso de varios usuarios que alertaban de la circulación antirreglamentaria de una motocicleta por la vía, informa este martes la Guardia Civil.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico Valencia-A detectó el vehículo en la A-7, a la altura del kilómetro 304, dirección Barcelona en sentido Alicante.

Al realizar las pruebas de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado de más del doble de la tasa máxima permitida, mostrando evidentes síntomas de ir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Al investigado se le atribuyen los supuestos delitos de conducción temeraria por circular en sentido contrario, y otro por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, con penas que pueden alcanzar penas de prisión de hasta cinco años y multa de hasta veinticuatro meses, así como privación del derecho a conducir de hasta diez años.

Las diligencias serán entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Sagunto.