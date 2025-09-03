El Consell intenta que el día 15 no derriban las casas de la playa de Babilonia de Guardamar del Segura (Alicante)

En plena cuenta atrás para que se ejecute el derribo de las casas ubicadas en la Playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, al sur de la provincia de Alicante, el Consell ha intercedido, en nombre de los propietarios afectados para que sigan en pie. La Generalitat pedirá al Ministerio para la Transición Ecológica la suspensión cautelar del derribo de las casas tradicionales de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), en virtud de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana del Consell.

Así lo ha confirmado el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, quien se ha reunido con los vecinos afectados por la demolición de estas casas tradicionales -construidas a principios del siglo XX- que planea el Ministerio para la Transición Ecológica; la razón para derribarlas es que ha expirado el plazo de la concesión sobre el suelo en el que se asientan, declarado de dominio público terrestre; de ahí que la decisión sobre su derribo dependa del citado ministerio.

Además, el derribo tendría que ser sufragado por los propios vecinos expulsados de sus casas, que tienen hasta el 15 de septiembre para hacerlo de manera voluntaria, según el comunicado de prensa remitido por la Generalitat Valenciana. García Manzana ha subrayado la voluntad de la Generalitat de seguir haciendo “una oposición frontal a la actitud de Ministerio”, porque entienden que "existen otras fórmulas antes de la expulsión y el derribo”.

En esta línea, el director general ha explicado que este conjunto de casas se puede acoger a la figura de protección como núcleo costero con valor etnológico, contemplada en la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana del Consell.

Según el comunicado, los vecinos afectados por la demolición ya han registrado una solicitud para acogerse a esta opción. En paralelo, la Conselleria ha sometido a consulta pública previa la redacción del reglamento que desarrolla la tramitación de núcleo con valor etnológico

Núcleos urbanos especiales

En concreto, el artículo 17 de la Ley prevé que la Generalitat, previa solicitud del Ayuntamiento, podrá declarar núcleos urbanos con especiales valores etnológicos aquellos conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales que cumplan dos características.

Por un lado, deben acumular valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados, incluyendo los propios del patrimonio cultural inmaterial. Por otro, han de estar integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de los valores propios del patrimonio cultural, histórico o etnológico.

Las casas de la playa de Babilonia son viviendas levantadas sobre la arena en las primeras décadas del siglo XX. De estilo sencillo y popular, forman parte de la memoria histórica del municipio. El ingeniero Francisco Mira (1862-1944), natural de Guardamar, hizo posible su existencia, ya que fue quien dirigió la gran repoblación forestal de las dunas, evitando que la arena sepultara el pueblo y permitiendo así el desarrollo de la franja costera.

Regeneración de playas

El director general de Costas ha vuelto a exigir al Ministerio que realice obras de regeneración de las playas y que garantice “la correcta continuidad de sedimentos en la desembocadura del río Segura”. También ha recordado que la Generalitat solicitó el traspaso de competencias en materia de costas, ya que, con las competencias traspasadas, “la decisión de demoler o buscar otras soluciones alternativas no sería del Ministerio, sino nuestra”.

Según el comunicado del Gobierno valenciano, el Senado aprobó en marzo de 2024 una modificación de la Ley de Costas estatal para incluir la figura de núcleos con valor etnológico, que "lleva desde entonces sin ser convocada desde la mesa del congreso para su votación”, ha asegurado el director general.

Del mismo modo, en junio de 2025, el Congreso aprobó por mayoría absoluta la toma en consideración promovida por el PP para modificar la Ley de Costas estatal en el mismo sentido, indica la nota de prensa, que añade que la Mesa de la Cámara baja tampoco ha remitido esa toma en consideración a la Comisión de Medio Ambiente para la modificación de la ley.

En definitiva, a juicio de García Manzana, la Mesa del Congreso “está secuestrando la voluntad tanto del Congreso como del Senado sin dejar que se vote la modificación de la Ley de Costas estatal”.