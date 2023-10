Cuando fui antitrasvasista

Hace más de 20 años que un alto cargo con responsabilidad en la materia de medio ambiente en la Generalitat valenciana- gobernaba el PP- me dijo, sin ninguna pretensión, una frase que se me quedó grabada: «Si los ecologistas no existieran habría que inventarlos». Quien realizó esta confesión lo hacía después de haber comprobado cómo sus aportaciones le habían obligado a tirar proyectos para atrás o a modificarlos de manera importante.

Más Noticias Pactos de investidura PSOE y Sumar cierran un acuerdo de Gobierno

A principios del año 2000 claro que había grupos conservacionistas que se hacían oír, pero también es verdad que la conciencia ambiental todavía no estaba entre las prioridades de los Gobiernos.

Entre los postulados de los ecologistas estaban (y están) la oposición a los trasvases. Por aquel entonces el del Ebro centraba los debates y yo, confieso, que tampoco acababa de verle del todo la ventaja a eso de traer agua de una parte a otra de España porque, como recoge la RAE, el río es una corriente de agua que va a desembocar en el mar. ¿Por qué no dejarle seguir su curso natural?

Estoy convencida de que gracias precisamente a este tipo de posiciones, y no a las que niegan los trasvases simplemente por el hecho de considerar que el agua es de su propiedad, los proyectos de transferencia se fueron ajustando a las necesidades medioambientales del río y se convirtieron en proyectos que garantizan los derechos de las cuencas cedentes y la sostenibilidad. Incluso ahora existe tecnología suficiente para reducir el gasto energético tan criticado entonces.

Me sorprende que haya quien no se ha dado cuenta aún de que los Planes Hidrológicos Nacionales (PHN) son un instrumento para ordenar el agua y que, si dentro de esta planificación hay que hablar de trasvases se puede hacer sin miedo a que le acusen a uno de ser un negacionista del cambio climático.

El PSOE y Sumar firmaron un acuerdo de Gobierno en el que se habla de agua, sequía, emergencia climática, economía circular... pero no se menciona la palabra trasvase. Será, digo yo, cosa de la ideología.