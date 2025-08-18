Desmantelada una sofisticada plantación de marihuana con sistemas de vigilancia ocultos en los canalones

La Guardia Civil ha detenido a tres varones de entre 27 y 31 años, a quienes se les imputan delitos contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas, delito de defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

Las investigaciones se iniciaron a comienzos del año 2025 por el Área de Investigación del Puesto Principal de Ibi, cuando se identificó a tres personas presuntamente dedicadas al cultivo, recolección y distribución de marihuana. Las pesquisas permitieron localizar una vivienda unifamiliar situada en una partida rural de la localidad de Onil, utilizada para el cultivo intensivo de plantas de marihuana.

En el interior se detectó un enganche ilegal a la acometida eléctrica, que abastecía distintas estancias acondicionadas con sistemas de iluminación, riego con fertilizantes y climatización, diseñados para mantener condiciones óptimas y permitir varios ciclos productivos al año. Dicho enganche había ocasionado pérdidas estimadas en 35.000 euros a la compañía suministradora.

Asimismo, se constató la existencia de un sofisticado sistema de video vigilancia instalado para detectar la presencia de las fuerzas de seguridad o de grupos rivales. Una de las cámaras estaba oculta en el interior de un canalón de los utilizados para desaguar la lluvia.

Las investigaciones revelaron que el inmueble estaba siendo utilizado desde 2019, año en que fue adquirido mediante terceras personas. Además de servir como lugar de cultivo, la vivienda era residencia habitual de al menos dos miembros de la organización, quienes permanecían allí para realizar labores de mantenimiento y vigilancia frente a posibles robos.

La producción se organizaba en varias fases, con capacidad para cuatro o cinco cosechas anuales. Los cogollos obtenidos eran transportados en vehículos para su envío internacional con destino a otros países europeos.

El 16 de julio, una vez recabadas las pruebas suficientes, se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante. En la actuación se procedió a la detención de los tres investigados, dos de los cuales, al intentar huir campo a través, salieron corriendo de la vivienda, saltaron a una parcela colindante y se ocultaron hasta que fueron localizados y detenidos.

En el registro se intervinieron 382 plantas de marihuana, 3,2 kilogramos de cogollos de la misma sustancia, 1.090 euros en efectivo, dispositivos de telefonía móvil y material para el sistema eléctrico, climatización, riego e iluminación destinado al cultivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Ibi, que decretó su ingreso en prisión preventiva.

Con esta operación, la Guardia Civil ha desmantelado un importante punto de producción y distribución de marihuana en el ámbito internacional, cortando de raíz la actividad del grupo criminal investigado.