Detenida una abuela en Alicante por transportar droga en el carrito de su nieta

Una mujer de 40 años que ha sido detenida en una operación contra el tráfico de drogas al menudeo en Orihuela Costa (Alicante) planeaba trasladar desde esta localidad a Granada una cantidad de sustancias estupefacientes oculta en el carrito de bebé de su nieta.

La Guardia Civil ha informado este lunes del arresto de esta mujer y su yerno, de 19 años, por tráfico de drogas y de la investigación de su hija y madre del bebé, de 18, por un supuesto caso de abandono de menores por la desatención de este último.

Los hechos se remontan al pasado julio cuando se supo que en una vivienda de Orihuela Costa, donde vivían la abuela, la pareja y el bebé, se podrían estar llevando a cabo ventas de droga al menudeo. En el registro se descubrió que la casa carecía de suministro de agua y electricidad y que la menor se encontraba en un estado deplorable.

Durante el registro se intervinieron 5,137 kilogramos de hachís, motivo por el que se procedió a la detención de la abuela y del yerno, al tiempo que la madre ha quedado en calidad de investigada por un presunto delito de abandono de menores mientras que la nieta ha sido provisionalmente entregada a los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana.

Venta en la puerta de un cole

Dos hombres y dos mujeres de entre 30 y 53 años han sido detenidos al desmantelar dos puntos de venta de droga que se encontraban próximos a un centro educativo de la zona norte de la ciudad de Alicante. Según ha informado la Policía Nacional, la operación se originó al detectarse un trasiego de personas a diferentes horas que al ser identificadas portaban sustancia estupefaciente de similares características.

El lugar objetivo tenía unas características complejas para la intervención policial a la que se le sumaba la presencia de diferentes “aguadores” que vigilaban el entorno, avisando tanto a los clientes como a los vendedores en el caso de ver presencia policial.

Se practicaron dos registros en domicilios utilizados como puntos de venta de droga y durante la actuación se incautaron 1.100 gramos de hachís, 350 gramos de cogollos de marihuana, 10 dosis de cocaína, 5.900 euros en billetes y numerosos útiles para la dosificación. Uno de los detenidos intentó deshacerse de parte de la sustancia arrojándola al inodoro en el momento de la entrada