El PP dice que el Botánic utilizó À Punt para hacer un "procés independentista"

Les Corts Valencianes han debatido esta mañana el dictamen de la Comisión de Radio Televisión Valenciana, paso previo a la votación y aprobación mañana de la Proposición de Ley de de la Corporación Audiovisual Valenciana.

El diputado de Vox, Joaquín Alés, ha dicho que la ley de 2016 de la Radio Televisión Valenciana era "una losa en una televisión que fue batiendo records negativos" y ha considerado que "la televisión nunca fue un servicio público pues estaba alejada de la realidad social". Ha dicho que para el Botànic, À Punt fue un instrumento político "y fracasaron".

Ha dicho que se ha sometido a la plantilla a "estrés psicológico". Y ha considerado que "si no hubiera engendrado tal desastre en la Televisión Valenciana no hubiéramos traído esta legislación básica".

La diputada de Compromís, Natali Torres ha dicho que la proposición de ley es inútil y que buscan "desmantelar un sistema y borrar de la faz de la tierra el valenciano".

Por el grupo socialista, la diputada Mercedes Caballero ha dicho que el PP y Vox no han querido ni debatir ni consensuar y ha insistido en que la legislación actual es válida aunque hay elementos que no han funcionado todo lo bien que se creía.

Por parte del PP, el diputado José Juan Zaplana ha dicho que la tele autonómica había perdido la conexión con los valencianos y ha acusado a los partidos de la oposición de no ver que "este no era un debate de modelos pasados, sino un debate de futuro". Y les ha acusado de intentar implantar "un 'procés' independentista en nuestra Comunitat". Zaplana ha lamentado no haber podido llegar a un acuerdo "porque hay gente que ha mirado más hacia el futuro y gente que ha mirado más hacia el pasado".