El PP de la Diputación de Valencia dice que el Es_Alert requiere autorización del Gobierno central y Bernabé lo desmiente

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, ha asegurado este martes que el protocolo de los envíos de mensajes Es_Alert "requiere la autorización del Gobierno central", un extremo que ha desmentido el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa.

Ambos han comparecido ante los medios de comunicación, junto con la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, para dar cuenta de la intervención del ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, en la comisión de investigación sobre la dana promovida en la Corporación Provincial.

Esta intervención, que se ha realizado a puerta cerrada, ha dado pie a diferentes interpretaciones, contradicciones incluso, que se han transmitido posteriormente a la prensa en una inusual comparecencia con réplicas entre los portavoces de PP y PSOE.

El ex responsable de los bomberos de la provincia ha resuelto las dudas de los grupos políticos durante cerca de cuatro horas y sus palabras han quedado recogidas en una videoacta que el equipo de Gobierno de la Diputación se ha comprometido a publicar.

Este hecho ha propiciado la petición de Fernández Bielsa de que "los medios de comunicación tengan acceso a asistir y a grabar las intervenciones", porque a su juicio "se trata de conocer la verdad y es necesario que las intervenciones sean públicas, como sucede en el resto de comisiones".

Según el portavoz socialista, tras escuchar a Basset "ha quedado acreditado que la dirección de la emergencia era de la Comunitat Valenciana y que la Generalitat no puso los medios suficientes para prever lo que iba a pasar en el barranco del Poyo, puesto que se retiró al personal que hubiese visto la crecida".

Posteriormente, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha explicado que de las explicaciones de Basset ella concluye que "la Generalitat ha mentido e hizo dejación de sus funciones" en la jornada del pasado 29 de octubre, puesto que "todos los avisos que llegaban al 112 pasaban a la Conselleria de Emergencias y a todos los órganos que tenían que intervenir".

"Las llamadas se transcriben y de forma automática pasan a todos los órganos que forman parte de la emergencia, lo ha dicho textualmente. Las personas que formaban parte del CECOPI sabían que las llamadas se estaban produciendo", ha agregado.

La última en ofrecer sus conclusiones ha sido la vicepresidenta de la Diputación, Reme Mazzolari, quien ha explicado que, puesto que el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana (del año 2010) no contempla el envío de mensajes de alerta a la población ha preguntado por el protocolo que se siguió.

"El mensaje se tiene que redactar por parte de expertos, decidir en qué idioma y a qué poblaciones, y lo curioso es que la validación del mensaje requiere de una autorización por parte del Gobierno de España. Es una novedad que he descubierto yo hoy en esta comisión", ha agregado.

Mazzolari ha asegurado que ha formulado esta pregunta al exresponsable de Bomberos porque en una reunión del CECOPI del día 1 de noviembre, en la que ella estuvo presente, se debatió la posibilidad de enviar un mensaje de alerta a la población de Castellón y que escuchó decir en ese foro que "faltaba Madrid".

Tras escuchar esta intervención de la portavoz popular, el socialista Carlos Fernández Bielsa ha lamentado "la manipulación sistemática sobre el sistema Es_Alert" y ha desmentido de forma tajante que estos mensajes requieran intervención alguna del Gobierno central.

"Es la sala de emergencias la que ha de comunicar su envío. Quien ha de darle al botón es el CECOPI y no requiere de ninguna autorización por parte de Madrid", ha subrayado.

Por el contrario, Mazzolari ha vuelto a insistir en su versión en una nueva réplica ante la prensa y, ante la pregunta de los periodistas de si Basset había hecho referencia alguna a la participación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en el envío del referido mensaje, ella ha explicado que su pregunta ha sido teórica, es decir, sobre la existencia de protocolos al respecto y su contenido.

Bernabé lo desmiente

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que "es falso" que para enviar mensajes Es_Alert se requiera la autorización del Gobierno y ha mostrado su sorpresa de que después de cinco meses, la Diputación todavía no sepa cómo funcional ese sistema.

"No me lo puedo creer", ha afirmado Bernabé en su cuenta oficial de X, junto a esta noticia de la Diputación, y ha añadido: "¿Después de 5 meses aún no saben cómo funciona? ¿Pero en manos de quién estamos?"