El escritor Ferran Torrent renuncia al Premio de las Letras Valencianas: "Era papel mojado"

El escritor valenciano Ferran Torrent, flamante premio de las Letras Valencianas el año pasado, ha decidido renunciar al galardón que le entregó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 8 de octubre del año pasado en un acto en Alicante.

El novelista, afectado por la dana, ha enviado una carta al líder del Consell para comunicarle su decisión de renuncia a la distinción más significativa de las Letras valencianas. La razón, según Torrent, es "la deriva que ha tomado el Consell" con respecto al valenciano. "Una deriva académica e institucional cada vez más poco respetuosa con el valenciano, con su presencia pública y con su valor como lengua de cultura, me veo obligado a renunciar al galardón", según la carta.

Torrent comienza asegurando en la misiva que "el 8 de octubre del año pasado, en la ciudad de Alicante, me libró el premio de las Letras Valencianas". "Lo acepté porque la persona que me lo comunicó, Miquel Nadal, Director General de Cultura, humanamente e intelectualmente, me merece todos los respetos; también, porque entonces todavía quería creer que aquel reconocimiento formaba parte de cierta normalidad política y cultural que, a pesar de los avatares, podía mantener viva una dignidad institucional", afirma Torrent, quien justifica que "ante la deriva que ha tomado el Consell me veo obligado a renunciar al galardón".

Insiste Torrent en que lo hace "desde el respeto personal, pero también desde la convicción que la lengua no puede ser relegada ni sometida a silencios burocráticos o a criterios políticos que desnaturalizan el papel central en nuestra identidad colectiva". "No es posible disociar las letras valencianas de la lengua que da sentido", afirma.

Y concluye: "El diploma que usted me libró se lo llevó la *barrancada. Y, quizás, aquel presagio fue suficiente: probablemente, ya sabía el agua desatada que el premio era papel mojado".