El PP espera a la celebración del 9 d'Octubre para abrir la negociación de los órganos estatutarios

El PP esperará a que pase la celebración del 9 d'Octubre para abrir la negociación de la renovación de los denominados órganos estatutarios, algunos de los cuales están en funciones, concretamente el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura y el Consell de Transparència. En el paquete de la negociación está también el Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, si bien este órgano no es estatutario, pero el PP ha querido meterlo en el paquete de negociación ya que por la nueva ley del ente, la mayoría simple en una segunda votación serviría para renovar a sus miembros, por lo que se convierte en un elemento clave en el trueque político ya que en virtud de la norma, PSPV y Compromís podrían no estar representados en el mismo al no ser necesarios sus votos. De este modo, el PP tiene la posibilidad de pedir a cambio de hacer hueco a las dos formaciones en el Consejo, el apoyo de la izquierda en la composición de los otros órganos, donde ya han advertido socialistas y nacionalistas, que no quieren ver a representantes de Vox.

Los "populares" pretende salvaguardar la celebración del Día de la Comunitat Valenciana y que nada empañe la festividad ya que prevén que la negociación puede ser larga y farragosa.

De momento, el escenario de la misma se ha trastocado con la salida de Vox de los gobierno regionales y especialmente, la ruptura del pacto también aquí, en la Comunitat Valenciana. Ello hace que, en principio, los tres partidos que han de negociar con el mayoritario PP vayan a ser tratados "por igual", si bien en la práctica, ello parece inviable.

Por una parte, tanto el PSPV como Compromís ya han pedido al PP que deje a Vox fuera de la negociación, atendiendo a la circunstancia de que el partido que lidera Santiago de Abascal ha manifestado en múltiples ocasiones no estar de acuerdo con el Estado autonómico, por lo que la oposición considera que Vox está en las instituciones para dinamitarlas por dentro, y por ello no quieren "dinamiteros" en los órganos estatutarios.

El PP sabe que con los votos de la oposición (del PSPV) sería suficiente para la renovación de estas instituciones que en la mayoría de los casos requiere de tres quintos de la Cámara, salvo el Consell Valencià de Cultura que se renueva con dos tercios. Pero no quiere soliviantar a Vox excluyéndolos de la negociación porque, como explica el portavoz del PP en el Parlamento, Juan Francisco Pérez Llorca "la legislatura es muy larga y pueden pasar muchas cosas". Llorca refiere que el apoyo puntual del PSPV a los nombramientos en las instituciones no tiene porqué reproducirse en el día a día parlamentario, por lo que va a seguir necesitando de Vox para sacar adelante leyes y proposiciones.

El PP por lo tanto, es seguro que dará voz a Vox en la negociaciones, otra cosa bien distinta es que atienda a sus reivindicaciones.

Por su parte, el PSPV ha reiterado a LA RAZÓN que su "línea roja" seguía en el mismo sitio y señalan que la oferta de entrar en el Consejo de la televisión autonómica no les iba a hacer cambiar de opinión. Su síndico, José Muñoz, explicó que "la línea roja del PSPV-PSOE respecto a la renovación de los órganos es que, con nuestros votos, la ultraderecha no va estar en esas entidades. No podemos permitir que partidos que insultan a los representantes de estas entidades -como en el caso del Síndic de Greuges, Ángel Luna, al que llamaron 'enano jurídico'- formen parte de las mismas". En el caso de la televisión autonómica, además, "Vox ha manifestado en varias ocasiones que su objetivo es el cierre de la cadena. Por tanto, entendemos que no van a querer estar, sería una incoherencia. Mazón tendrá que decidir si quiera ir de la mano de la ultraderecha y su voluntad de dinamitar À Punt o prefiere llegar a un acuerdo con el resto de formaciones que sí se creen la televisión pública valenciana".

Tanto PSPV como Compromís juegan la baza de que un Consejo de Administración compuesto solo por miembros de las formaciones conservadoras no es buena imagen ni para el PP ni para la propia televisión À Punt.