La exconsellera Pradas insiste a la jueza de la dana en que le facilite la información de los sensores de la CHJ sobre la Rambla del Poyo

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, una de las dos únicas personas -junto al que fuera su número dos, Emilio Argüeso- investigadas por la jueza en la causa penal de la dana del 29 de octubre, ha recurrido varias decisiones de la magistrada, entre ellas, la negación por parte de la jueza de otorgarle a la defensa de la exconsellera la información de los sensores de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la Rambla del Poyo e, incluso, que se elija un técnico para que aporte esa información, así como la negativa también de la magistrada de suministrar la información del sistema Wap de la CHJ.

En el escrito realizado por la defensa de la exconsellera, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, también se afea a la titular del Juzgado número 3 de Catarroja que investiga la causa que impida a Pradas acceder a la copia íntegra de las comunicaciones de la emergencia en el sistema Coordcom.

En el primero de los casos, es decir, en el acceso a la información de los sensores de la CHJ en el Poyo, la defensa de la exconsellera alega que "la obtención de los datos guardados de los sensores de caudal de la Rambla del Poyo del día 29 de octubre de 2024 es de fundamental importancia y pertinencia indiscutible para esta investigación". "Estos registros no son un mero dato técnico, sino la base para constatar de forma fehaciente la cadena de información disponible en ese momento crítico, permitiendo verificar la hora exacta de los aforos y, crucialmente, contrastar su posterior tratamiento y gestión por parte de la CHJ, es decir, si fueron trasladados a la Generalitat en tiempo y forma adecuados", añaden. Además, insiste la defensa de Pradas en que "es preciso recordar que la propia Audiencia Provincial ha declarado expresamente que uno de los puntos más relevantes de esta investigación es, precisamente, averiguar si se disponía o no de la necesaria información para la correcta gestión de la emergencia". "En consecuencia, denegar el acceso a la fuente primaria de esta información medular, que es clave para determinar la diligencia en la cadena de comunicación, impide la acreditación de un extremo esencial para la resolución de la causa, por lo que solicitamos a su Señoría que reconsidere la pertinencia de practicar esta diligencia", aseveran.

En lo referente a obtener los datos del sistema Wap de la Confederación, los abogados de Pradas insisten en que esa información "es específica y única, abarcando la totalidad de los aforos, caudales y, especialmente, los registros pormenorizados de las alarmas activadas por los niveles de los ríos, datos que son indispensables para la correcta resolución de este procedimiento. "Dicha información no se encuentra en los autos. Por tanto, y dada la importancia que tiene dicha información, se insta nuevamente a reconsiderar dicha denegación, pues la ausencia de esta prueba documental impedirá una valoración completa de los hechos", demandan a la jueza. "La denegación de dicha solicitud no solo impide el acceso a pruebas esenciales para el esclarecimiento de los hechos, sino que también vulnera de forma manifiesta el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa de esta parte, reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española", aseguran. Y concluyen que "al no permitirse la práctica de una prueba pertinente y necesaria, cuya información no figura en autos con el detalle y alcance que el WAP ofrece, se genera una clara situación de indefensión, al impedir a esta parte la posibilidad de acreditar hechos relevantes mediante la prueba documental idónea, frustrando así su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa".

Finalmente, el documento insiste en demandar la información recogida en el sistema Coordcom el día de la tragedia. "Es crucial comprender que las comunicaciones de entrada y salida de la red COMDES, gestionadas a través del sistema Coordcom por el 112 y el Centro de Coordinación de Emergencias, constituyen la columna vertebral y la espina dorsal de la gestión de cualquier emergencia", alegan.

Para la defensa de Pradas, todos estos datos e informaciones son "diligencias fundamentales para poder conocer la realidad de la información existente y de la gestión de la emergencia". Por ello, alegan "indefensión" de su representada y han aportado este escrito a la magistrada del juzgado que investiga la terrible dana del 29 de octubre.