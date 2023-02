Un fallo en el sistema impide a los militantes de Compromís votar a Aitana Mas durante unas horas

Noticias relacionadas Partidos Compromís deja solo a Podemos en las críticas a Juan Roig

Tiempos convulsos en Compromís. La carrera interna por encabezar la lista de Compromís en la provincia de Alicante de cara a las elecciones a las Cortes Valencianas del 28 de mayo sigue generando tensiones y tiranteces coincidiendo con el inicio del proceso de primarias del partido. Unas votaciones que comenzaron la pasada medianoche de manera telemática, pero con incidentes: la candidatura de Aitana Mas, vicepresidenta y portavoz del Consell, no aparecía entre las opciones a elegir. En cambio, sí figuraban María José Calabuig, de Joves PV; el portavoz de los valencianistas en la Diputación, Gerard Fullana; o la ilicitana Marina González, del sector de los Mollà, junto al resto de personas que se presentan, aunque no compiten por ser cabeza de lista.



Eso sí, ni rastro de Aitana Mas. Algo que ha hecho que automáticamente se hayan eliminado todos los votos para la lista de Alicante a las Cortes emitidos hasta las 6.30 de la mañana, unos 142 de un censo de 13.172 inscritos, según fuentes de Compromís. El hecho de que Aitana Mas no apareciera como candidata a la Cortes por Alicante lo atribuyen, desde su propio partido, a un “fallo técnico del sistema informático”. “Ya está subsanado, se puede volver a votar con todos los candidatos”, aseguran las mismas fuentes.



Los ecos de guerra suenan desde el mes de octubre, cuando el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, anunció su intención de encabezar la lista de su partido por Alicante para las elecciones autonómicas; algo que ya ha anunciado oficialmente. Por tanto, se presume que competirá directamente por ese puesto con la actual vicepresidenta, Aitana Mas. Mas, por su parte, anunció su candidatura a finales de 2022.



Aitana Mas es dirigente de Iniciativa, segunda pata en tamaño de Compromís, mientras que Gerard Fullana, es de Més, la formación mayoritaria. Pero es que además, Aitana Mas se ha aliado con Natxo Bellido, portavoz de Compromís (Més) en el Ayuntamiento de Alicante, un político muy conectado con el propio Joan Baldoví o Enric Morera. Bellido no le disputa el primer puesto a Aitana Mas, y se quedaría en los puestos de salida de la lista del partido a las Cortes Valencianas. De esta manera da el salto de la política municipal a la autonómica.



Las primarias de Compromís se están celebrando desde el lunes y es un proceso por el cual los militantes elegirán a las personas que les representarán en la próxima legislatura. Fullana, de Xaló, ha utilizado un vídeo para su presentación, en el que “hace valer y reivindica la importancia de los pueblos dentro de la política valenciana, destacando el trabajo de los gobernantes municipales y los colectivos locales como parte más importante del tejido político del País Valencià". Fullana conoce bien el trabajo de regidor de pueblo, ya que está en el suyo como tal desde 2011; un trabajo que ha compaginado con el de portavoz de Compromís en la Diputación.





Nadie mejor que él mismo para explicar su decisión: “Me presento a las primarias de Compromís con una intención:Durante siete años he trabajado acompañando los ayuntamientos, acompañado de las concejalas y concejales de Compromís. Una tarea que ahora quiero hacer desde les Corts”.“Hacen falta más recursos para el sur valenciano, pero además hay que hacer posible que estos recursos lleguen a todo el territorio; tenemos que hacer posible que la gente pueda vivir y trabajar dignamente en todos los pueblos”, defiende.Por su parte, Aitana Mas, al responder a preguntas de los periodistas después de la rueda de prensa semanal en la que da cuenta de los asuntos del Consell del pasado viernes, se mostró clara y tajante.respondió.El proceso de primarias de Compromís concluye el próximo sábado, 11 de febrero, día de la votación presencial, mientras que la votación telemática se está realizando hoy y tendrá lugar también el 10 de febrero.lo que confirma el proceso de cambio por el que está atravesando la coalición valencianista.En la recta final para la elección de candidato en Alicante, la gran pregunta es ¿qué puede pasar? En Compromís se decantan por una victoria de Aitana Mas en las primarias, entre otras razones, porque la vicepresidenta no puso ninguna pega a que el referente de Més y diputado nacional, Joan Baldoví, sea el candidato de Compromís a la Generalitat.Pero como nada es seguro y puede ocurrir que gane; si esto es así los tres cabezas de lista en las respectivas circunscripciones serían hombres y de Més. Hay que recordar que en Castellón el portavoz adjunto de la formación valencianista en Les Corts, Vicent Marzà, es el único candidato que opta al número 1 de la lista para los próximas elecciones autonómicas.Así las cosas, entre Fullana y Mas está el juego; a ella, sin duda, se le considera como el pilar en el que puede sostenerse el partido. La incógnita se despeja a partir del sábado.

