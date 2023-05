Feijóo: "Me va a salir caro ser amigo de Carlos Mazón, pero estoy encantado"

El PP sabe que en la Comunidad Valenciana se juega mucho, no es casualidad que su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, visite la región por segunda vez en cuatro días. "Tengo que dar las gracias al PP de la Comunidad Valenciana por el acto del pasado domingo, ha supuesto una gran subida de autoestima", ha dicho esta mañana el líder de los populares a su compañero de partido y candidato a la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

Feijóo ha visitado esta mañana el Centro Cultural de la Fundación Bancaja, donde ha podido visitar una exposición del pintor valenciano Joaquín Sorolla, y ofrecer una de sus últimas intervenciones de campaña ante conocidos e históricos miembros del partido como el exconseller de Economía, Gerardo Camps, Vicente Betoret, Verónico Marcos, Laura Torrado o Eusebio Monzó. Previamente ha visitado también el Mercado Central de la ciudad, acompañado por Mazón y por la candidata a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá.

En su intervención, Feijóo ha hecho referencia, aunque solo de pasada, a los tres grandes temas centrales para la Comunidad Valenciana, sobre los cuales el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no hizo referencia alguna durante el mitin en Valencia del pasado sábado. Son, claro está, la financiación autonómica, el agua y las infraestructuras ferroviarias.

Feijóo junto a Carlos Mazón y María José Catalá esta mañana en el Mercado Central de Valencia PPCV

Sobre la primera ha asegurado que la financiación de la Comunidad Valenciana "no es justa", y ha criticado que algunos Gobiernos han ejecutado todo su presupuesto hasta el mes de mayo "para que no le quede nada al siguiente". En este sentido, Feijóo ha bromeado relatando que ayer le dijo a Mazón por mensaje que le da "la sensación" de que Ximo Puig no le va a dejar "mucho dinero" cuando, en caso de victoria, llegue al Gobierno valenciano tras las elecciones de este domingo.

Feijóo ha señalado que la respuesta de Mazón a ese comentario fue: "Bueno, a partir de diciembre hablaré contigo", ante lo que ha señalado que tener un president "optimista" es necesario para gestionar las finanzas de la Comunitat Valenciana. "Me va a salir cara la amistad con Carlos Mazón, pero estoy encantado", ha señalado el gallego ante la posibilidad de que ambos ocupen el Gobierno central y la Generalitat.

Ha citado además que la política hidráulica e hídrica de España "ha discriminado" a la Comunitat Valenciana "desde hace tiempo", y que las prioridades de infraestructuras ferroviarias "no han sido acordes con la importancia" de esta tierra en el conjunto económico y poblacional del país.

Por otra parte, ha asegurado que está "muy contento, satisfecho y orgulloso" del partido en la Comunitat Valenciana y para él sería "un honor" volver a València con María José Catalá como alcaldesa -"València tiene nombre femenino y necesita una mujer al frente"- y Carlos Mazón como president.

Feijóo ha hecho un llamamiento a no desaprovechar "la oportunidad histórica" que suponen las elecciones del 28 de mayo, de las que se ha mostrado convencido de que Catalá saldrá como alcaldesa de Valencia (ha tenido un lapsus y primero ha dicho de Barcelona) y Mazón como president de la Generalitat, pues son "la única expectativa de que hay un nuevo momento político" en España.

Ha insistido en trabajar, porque todavía no han ganado aunque tienen un "gran expectativa y las mejores encuestas", y ha opinado que "ya sería triste" que, después de todo el camino recorrido, "cuando ya se ve la Catedral de Santiago no entréis en el Pórtico de la Gloria; no tendría ningún sentido no traspasarlo".

El cambio "empieza en la Comunitat Valenciana y a los pies de Sorolla", ha afirmado el presidente del PPCV y candidato a presidir la Generalitat, Carlos Mazón, en alusión a la exposición que alberga el edificio donde se ha celebrado el acto, la sede de la Fundación Bancaja, que a continuación han visitado.

Mazón ha asegurado que las "ganas de cambio" no les han entrado hace quince días, cuando empezó la campaña, sino que el pueblo valenciano ya ha acreditado el "sufrimiento justo para abrir una nueva etapa y pasar página", lo cual comenzará cuando el domingo "cristalice el cambio" y empiece "todo".

"No le demos un aval en blanco a Pedro Sánchez este domingo para seguir ninguneando a la Comunitat Valenciana", ha pedido el candidato popular, quien ha destacado que ambicionan "protagonizar el cambio en España" y ha agradecido la "complicidad" de Feijóo con el protagonismo que merece esta tierra.

Por su parte, María José Catalá ha alertado de que "no es momento de experimentos", sino que el domingo hay que pensar "por encima de la ideología de la melancolía" y saber que el voto "útil es necesario": las papeletas no pueden ir "a un callejón sin salida, es necesario que sumen y concentrar el voto en el PP".