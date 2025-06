La Fiscalía acusa a un menor por una supuesta agresión sexual en un viaje de estudios

La Fiscalía de Menores ha acusado a un menor por su supuesta implicación en una agresión sexual en grupo a un estudiante de segundo de la ESO ocurrida en marzo de 2023 durante un viaje a Benalmádena (Málaga) de un grupo de alumnos de un colegio concertado de València, según ha publicado Las Provincias.

El periódico explica que dos de los menores que supuestamente participaron en la agresión no son imputables, ya que tenían 13 años entonces, y otros dos adolescentes investigados se acogieron al derecho a no declarar y la jueza dictó el sobreseimiento de la causa abierta contra ellos al considerar que no hay suficientes pruebas para seguir acusándolos, decisión que debe ser revocada o ratificada por la Audiencia Provincial de Valencia.

El centro escolar ha difundido este domingo un comunicado en el que muestra su "profunda solidaridad y respeto hacia cualquier víctima de abuso o violencia, y especialmente al menor afectado en este caso" y explica que en junio de 2023 tuvo noticia de que en ese viaje "presuntamente existieron conductas sexuales inapropiadas", tras lo que tomó "las medidas necesarias".

El colegio expone que, a día de hoy, "no forma parte de ningún procedimiento penal y no existe ningún procedimiento penal abierto contra el centro", y explica que desde 2019 tiene un protocolo de prevención y respuesta ante el acuso sexual a menores.