La Fiscalía investiga a Badenas (Vox) por malversación y prevaricación por un patrocinio

La Fiscalía Provincial de Valencia ha acordado abrir diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación, malversación y falsedad documental contra el edil de Vox en el Ayuntamiento de València Juan Manuel Badenas por un contrato de patrocinio presuntamente irregular que fue denunciado por el grupo municipal socialista.

El decreto de Fiscalía, facilitado este miércoles por el PSPV-PSOE, explica que la denuncia expone la contratación de patrocinio a la editora del periódico OK Diario por un importe de 14.500 euros más IVA. Durante la entrevista que se derivó del patrocinio, Badenas habría "realizado manifestaciones de carácter político contra el Gobierno de España".

El portavoz del grupo municipal de Vox, José Gosálbez, ha mostrado "respeto absoluto a las actuaciones administrativas judiciales de la Fiscalía" y a la "presunción de inocencia" de "todas las personas".

Gosálbez ha indicado que "no tiene constancia" de que se haya cometido alguna irregularidad y que hay "multitud de ejemplos muchísimo más graves y no ha pasado absolutamente nada". Al mismo tiempo, ha dicho que ellos "no tienen que investigar nada" y "hay un informe de asesoría jurídica que avala estos contratos", por lo que el caso "está aclarado".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha señalado que su grupo estudiará más adelante si se persona como acusación particular.

Respecto al edil de Vox, Sanjuan ha añadido: "Cuando vamos conociendo su gestión" resulta evidente que "las cosas no se hicieron bien ni por casualidad", porque "cada expediente que comprobamos del señor Badenas es susceptible de ser llevado a Fiscalía".

La alcaldesa de València, María José Catalá, "lo conoce y lo expulsó de su gobierno porque era una persona que podía haber llevado a cabo, presuntamente, prácticas corruptas -ha señalado el edil del PSPV-, pero cuando se dio cuenta que sin Badenas no le salían los números, volvió a meterlo", porque "prefería protegerse a ella".

La Fiscalía, según Sanjuan, les ha comunicado que va a proceder a abrir diligencias, "una más", ha puntualizado, contra Badenas, "miembro del Gobierno de la señora Catalá", por "un contrato menor que dio a la editora de OK Diario", que "no está justificado" tal y como explica la Fiscalía en su escrito, que "además consistía en pagar un evento en Madrid", desde el Área de Parques y Jardines, que "evidentemente no tenía ningún tipo de interés para el Ayuntamiento de València".

Y que, ha explicado el edil, como a ese evento no podía asistir Juan Manuel Badenas, ese contrato "se modificó sin ningún tipo de informe para que fuera una entrevista en la que le prometían a Badenas cuatro millones de visualizaciones en 72 horas".

Esa entrevista, según Sanjuan, "no tenía nada que ver con el objeto de sus áreas", ya que en ella "se dedicaba a dar opiniones generales sobre el Gobierno de España, Pedro Sánchez y la vida y a presumir de que se había subido en un tractor durante la dana".

Todo esto, ha señalado el edil socialista, "lo pagamos todos los valencianos con 14.500 euros más IVA -unos 17.000 euros-" y por ello ahora la Fiscalía abre diligencias contra Badenas por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y falsedad documental".

Es decir, "tenemos una investigación más por un posible caso de corrupción en el gobierno de María José Catalá", que en el PSPV "estamos seguros que ella esta dispuesta a tapar" porque "la han condenado hace poco a una multa de 1.000 euros por haber tenido que ocultar información, en este caso a los juzgados, y que tapa para asegurarse que a ella también le tapan sus vergüenzas".

Borja Sanjuan ha indicado que hoy también se va a votar en el pleno del Ayuntamiento una comisión de investigación, después de seis meses, sobre lo que el consistorio hizo, "y especialmente no hizo", en la gestión de la dana.

Seis meses después, ha añadido, "ella ha estado pidiendo transparencia a otras instituciones" como al Gobierno de España, que, ha dicho, "sí ha abierto una investigación" para ver qué ha ocurrido con el apagón, sin "aclarar si ella misma un día después de pedir transparencia va a aprobar una comisión de investigación donde comparezca y nos cuente algunas cosas que siguen sin estar claras".

Se ha preguntado si "a cambio de tapar la gestión de Badenas ella va a obtener que tape su mala gestión de la dana", y por ello ha dicho que se teme que en el pleno haya un "pacto de silencio" de personas que "están investigadas por posible corrupción y personas que no quieren que se investigue su gestión de la dana".

A la señora Catalá "le viene muy bien tener un posible corrupto en el Gobierno porque es mucho más frágil y mucho más manipulable".