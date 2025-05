La Generalitat dice que el Gobierno no ha pagado ni el 17% de las ayudas de la dana

La Generalitat valenciana ha querido defender su labor en las ayudas de la dana y ha buscado corregir los datos ofrecidos por la delegada del Gobierno en materia de ayudas a los afectados por la dana que ha ofrecido este martes por la mañana. Pilar Bernabé había dicho que el Ejecutivo central había pagado hasta "veinte veces más que la Generalitat" en ayudas, pero la Generalitat ha reiterado que en los pagos que se incluyen desde el Ejecutivo central están las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros que "no son ayudas ni directas ni indirectas del Gobierno".

El Consell defiende que el Gobierno ha abonado tan solo el 16,82% "frente al 49% de la Generalitat, excluyendo así los más de 2.800 millones de euros del Consorcio, puesto que ese dinero "no procede de líneas presupuestarias abiertas para afrontar las consecuencias de la riada" y son "tramitadas, gestionadas y abonadas por el Consorcio, no por el Gobierno". "En comparación con el Estado, estos datos certifican que la Generalitat ha actuado con rapidez y eficiencia en la gestión de las ayudas", han asegurado fuentes del gobierno valenciano.

No obstante, aseguran que el Consell ha pagado ya 313 millones por la pérdida de bienes y enseres y la destrucción de vehículos por unos 140 millones del Gobierno, por lo que "la cuantía pagada por el Consell de Mazón en estos conceptos es un 222% superior al importe abonado por el Ejecutivo central". En ese sentido, ha recalcado que Moncloa admite que "solo ha pagado 3.718 ayudas de primera necesidad, es decir el 8,53% del total de las 43.592 registradas a fecha de 6 de mayo":

Desde la Generalitat han querido recordar las distintas capacidades de ambas administraciones, ya que desde la Generalitat recuerdan que tienen un presupuesto "doce veces menos" que el del Estado y "con una capacidad de financiación y de endeudamiento muy limitadas", de ahí que en números totales sea normal que el Gobierno haya dedicado más recursos pero eso no refleja que "el esfuerzo de ayuda y reparación del Gobierno valenciano es mucho mayor que el del Gobierno de Sánchez".

Críticas a los impuestos a las ayudas de la Generalitat

La Generalitat ha vuelto a criticar que no se haya eximido de impuestos como el IRPF las ayudas recibidas por los afectados por parte de la Generalitat, como sí se hace con las del Estado. La delegada del Gobierno ha asegurado que se están buscando "las mejores soluciones tributarias" y ha recordado que las donaciones privadas de algunas empresas también se eximen, por lo que no son solo las del Gobierno, pero no ha aclarado por qué no se hace con las de la Generalitat.

Asimismo, desde la Generalitat se ha vuelto a insistir en que el Gobierno no les ha dado "ni un euro a fondo perdido" y que este es "un dinero clave para la reparación y puesta en marcha de colegios, institutos, centros de salud y residencias" que son de competencia autonómica.

Además, desde el Consell deslizan que tampoco es cierto que Sánchez costee el 100% de la reconstrucción a nivel municipal ya que "ha excluido a 28 municipios valencianos con una población conjunta de 80.000 personas" y "resulta injusto que no tengan acceso a las ayudas estatales para su reconstrucción pese a los daños sufridos el pasado 29 de octubre".