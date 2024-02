El Gobierno valenciano dispara las inspecciones en almacenes ante la avalancha de naranja egipcia

El conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, ha alertado esta mañana en Les Corts del aumento de las importaciones europeas de naranjas egipcias: en enero, de las 51.000 toneladas importadas, 45.000 procedían de Egipto, un 104 % más que un año antes, debido a la bajada de producción aquí, el conflicto del Mar Rojo y el aumento de producción en la ribera del Nilo.

Ha asegurado que, ante estos datos, la Generalitat ha aumentado un 375 % las inspecciones en los almacenes, mientras que ha criticado la "permisividad" de la UE al no establecer mecanismos "serios y contundentes" ante la entrada de productos de países que "sistemáticamente incumplen" la seguridad sanitaria.

Aguirre ha indicado que estas importaciones aumentan el riesgo de entrada de plagas que causarían pérdidas millonarias al sector agrario valenciano, y ha afirmado que están "llamando a nuestras puertas una serie de patógenos que de llegar, pondrían punto y final a muchas" producciones valencianas, como el HLB, la falsa polilla o la mancha negra.

La oposición le ha instado a no "huir de sus responsabilidades" y a ejercer sus competencias y pasar "a la acción" en lugar de dedicarse a "mandar cartas" al ministro de Agricultura, mientras que Vox ha afirmado que el Pacto verde europeo "ahoga" al sector primario español y el PP ha asegurado que está al lado de los agricultores.

Ayudas a la sequía

La oposición ha preguntado al conseller por qué no ha complementado las ayudas del Ministerio para paliar los efectos de la sequía y de la guerra en Ucrania, sobre lo que este ha dicho que el Botànic no dejó ninguna partida para ello y por tanto el nuevo Consell no la podía activar.

Aguirre ha criticado que el Ministerio dejara fuera de esas ayudas a la viña y el olivar, y diera ayudas a la cereza del Jerte pero no a la de Alicante, y ha indicado que la Comunitat Valenciana ha sido la primera en solicitar al Ministerio que inste a Bruselas a liberar los fondos de reserva de crisis para nuevas ayudas de este tipo.

Ayudas de la PAC

Aguirre, ha afirmado que el sistema "tremendamente complejo" de la nueva PAC, que se aplica desde 2023, ha motivado que el 75,76 % de las solicitudes de ayudas presentadas en la Comunitat Valenciana tuviera "errores graves", que ha sido necesario subsanar.

La oposición le ha acusado de pagar solo el 16 % de las ayudas y de haber solicitado solo 30 millones de euros para anticipos hasta noviembre, a lo que el conseller ha replicado que el Botànic no pagó anticipos en 2015, y que hasta principios de febrero han abonado ayudas por 54 millones, un 61 % más que el año anterior.

"Es cierto que en la Comunidad Valenciana vamos a perder muchas ayudas PAC, demasiadas", ha afirmado Aguirre, que ha añadido que no porque ahora haya un Consell de PP y Vox, sino porque la Comisión Europea y el Gobierno de España "no quieren" a las peculiaridades de la agricultura valenciana dentro del sistema y la han convertido en "la gran olvidada".

El conseller ha destacado que la Comunitat ha tenido que tramitar 47.500 expedientes para alcanzar 60 millones en ayudas PAC, mientras que para esa misma cantidad Castilla y León, Aragón y Extremadura tramitaron menos de 10.000 expedientes, por lo que ha pedido que no se hagan comparaciones.

Los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, le han acusado de "echar balones fuera" y no hacer "los deberes", pues el año pasado en noviembre se había pagado "más del doble de millones" de unas ayudas que con el Botànic llegaban "en tiempo y forma", ante lo que PP y Vox les han pedido "autocrítica" por la herencia dejada de "impagos y retrasos".