Sucesos
Un hombre se atrinchera en Alfafar tras disparar en una disputa a un vecino, herido grave
La Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local, ha establecido un cordón policial
Un hombre permanece atrincherado y posiblemente armado en una vivienda de la localidad valenciana de Alfafar desde que anoche mantuviera una discusión con un vecino y le hiriera gravemente de tres disparos de escopeta.
Según ha informado a EFE la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar sobre las 23.30 horas de anoche, cuando las autoridades recibieron el aviso de un incidente con disparos en torno a la calle Pintor Sorolla del municipio de Alfafar.
Al parecer, dos vecinos de esta población discutieron acaloradamente y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente.
Luego, el autos de los disparos se marchó del lugar y ahora se encuentra atrincherado en una vivienda cercana al lugar del suceso.
La Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local, ha establecido un cordón policial y trata en estos momentos que esta persona salga del inmueble, deje el arma que supuestamente sigue portando y se entregue a los agentes.
