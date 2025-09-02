Un hombre se atrinchera en Alfafar tras disparar en una disputa a un vecino, herido grave

Un hombre permanece atrincherado y posiblemente armado en una vivienda de la localidad valenciana de Alfafar desde que anoche mantuviera una discusión con un vecino y le hiriera gravemente de tres disparos de escopeta.

Según ha informado a EFE la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar sobre las 23.30 horas de anoche, cuando las autoridades recibieron el aviso de un incidente con disparos en torno a la calle Pintor Sorolla del municipio de Alfafar.

Al parecer, dos vecinos de esta población discutieron acaloradamente y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente.

Luego, el autos de los disparos se marchó del lugar y ahora se encuentra atrincherado en una vivienda cercana al lugar del suceso.

La Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local, ha establecido un cordón policial y trata en estos momentos que esta persona salga del inmueble, deje el arma que supuestamente sigue portando y se entregue a los agentes.