Las horas extras no abonadas podrían generar 26.812 empleos en la Comunitat, según CCOO

Las horas extras no pagadas podrían generar 26.812 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana, según concluye un informe de CCOO que revela que la valenciana es la tercera región en la que se realizan más horas extraordinarias no pagadas, un total de 380.375 a la semana, lo que significa que 431,66 millones de euros no son ni retribuidos ni cotizados.

“En el marco de la conmemoración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, queremos visibilizar que en el País Valenciano existe mucho margen de mejora en la lucha contra el fraude y en favor de un empleo en condiciones dignas”, ha manifestado Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de CCOO PV.

"Estos datos tienen una importante repercusión directa en los salarios y en el tiempo de trabajo de las personas, pero también un impacto en los sistemas públicos de protección social y, en definitiva, en el estado del bienestar. En concreto, se traducen en 431,66 millones de euros al año que no se retribuyen, ni cotizan, ni tributan", añade.

En el caso de que se implantara la reducción del tiempo de trabajo hasta las 37,5 horas, se estima que se incrementarían hasta los 27.527 puestos de trabajo a jornada completa los que se podrían pagar con las mismas horas extra contabilizadas.

“Experiencias puestas en práctica en otros países han mostrado evidencias de que la reducción de la jornada ha impulsado una reorganización en la gestión de procesos que han tenido efecto en la reducción de horas extraordinarias”, apunta el informe.

Este estudio de CCOO refleja además que son 7,31 horas de media por persona trabajadora al mes las que no se trabajan por situación de incapacidad temporal.

"Si analizamos por tamaño de la empresa, encontramos notables diferencias entre las pymes y micropymes con respecto a empresas de gran tamaño. A partir de estos datos consideramos que existen otras prioridades que también afectan a la salud y no se están atajando de manera eficaz, como sucede con la lucha contra el fraude por la realización abusiva de horas extraordinarias", ha destacado Patiño.