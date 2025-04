El incendiario de El Saler (Valencia) condenado a nueve meses de prisión al poder imputarle solo un pequeño incendio en el parque

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a nueve meses de prisión por un delito de incendio sin propagación a Juan Curiel, el hombre que prendió fuego a una zona del paraje natural de la Devesa del Saler el pasado 21 de octubre de 2023 y provocó un incendio que afectó a 0,0003 hectáreas del parque natural de la Albufera. Sobre Curiel recayeron desde un primer momento las sospechas de haber provocado hasta once incendios más, algunos de ellos de grandes extensiones y que pusieron en riesgo las urbanizaciones de la zona, pero la incapacidad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de recabar pruebas o de vigilar al presunto incendiario hizo inconsistente su acusación, y solo el testimonio de algunas personas que le vieron cerca de el conato de incendio citado, ha llevado a su condena por el mismo. Además, durante el juicio el Ministerio fiscal sometió al acusado a un interrogatorio poco comprometedor y con un notable desconocimiento de los siniestros y la zona afectada por los mismos.

La propia sentencia reconoce que nadie le vio pegar fuego al monte en ningún momento, aunque considera suficientemente acreditado el testimonio de dos personas que lo vieron en la zona del incendio cuando éste era "solo una pequeña bolita de fuego". Ese hecho y el que no hubiera nadie más por la zona, unido al recorrido ilógico que realizó para volver a su casa (no fue en línea recta) ha llevado al tribunal a condenarlo por el más insignificante de los incendios originados durante ese tiempo en la Dehesa. La sentencia es recurrible.

La Sala le condena además a una multa de 2.700 euros y le impone una indemnización de 255,89 euros que el penado deberá abonar al Ayuntamiento de Valencia por los gastos de extinción que originó el fuego.

El Tribunal no considera acreditado que el hombre provocara otros dos incendios en la zona, uno de ellos originado el día 21 de octubre de 2023 en el monte de la Devesa, tras los viveros municipales, y el otro el 14 de enero del año 2024 en una zona de monte ubicada junto al antiguo parque de bomberos de El Saler.

Durante el juicio no se llegó ni siquiera a mencionar el resto de incendios que hubo en la Dehesa, y que cesaron mientras el sospechoso estuvo en prisión, ya que los mismo, al no estar acreditados en cuanto a su autoría, no se le imputaron.