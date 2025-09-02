Insólito: dos pastores agreden a dos periodistas de À Puntque mientras informaban sobre el peligro de las cinco vacas perdidas en Alcalà de Xivert (Castellón)

Un equipo de redactor y cámara de la televisión autonómica À Punt ha denunciado haber sido agredido por dos pastores mientras cubrían una información sobre las vacas bravas que escaparon el pasado domingo por la noche en Alcalà de Xivert, en la comarca castellonense del Baix Maestrat.

Según fuentes de À Punt, el equipo informativo había estado alertando a la ciudadanía sobre el peligro que supone la presencia de estos animales sueltos en la zona. Sin embargo, algunos ganaderos, visiblemente molestos por la cobertura relacionada con la seguridad ciudadana, reaccionaron con violencia.

Durante la agresión, el redactor perdió el conocimiento y ambos profesionales fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Además, el equipo técnico sufrió daños materiales que serán denunciados ante la Guardia Civil.

À Punt ha publicado en sus redes sociales dos fotos con detalles de la agresión, donde pueden verse heridas sangrantes en la cabeza y en una pierna.

Cinco vacas bravas permanecen en paradero desconocido en zonas rurales de Alcalà de Xivert tras escapar la pasada noche del domingo de un camión de transporte ganadero, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

La fuga ocurrió mientras numerosos vecinos asistían al último toro embolado de las fiestas locales, cuando un grupo de diez vacas escapó y comenzó a desplazarse hacia el núcleo urbano, y cinco de ellas ya han sido recuperadas.

La Policía Local y la Guardia Civil mantienen un dispositivo de búsqueda en el que ahora se emplean visores térmicos para localizar a los animales durante la noche. Además, está previsto que durante esta mañana se incorpore un helicóptero de la Guardia Civil para reforzar las labores de localización.

Como medida de precaución, el Ayuntamiento mantiene la prohibición de desplazamientos por caminos rurales y recomienda evitar el tránsito por el campo para garantizar la seguridad de la población.