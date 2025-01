El jefe de Bomberos de Valencia propone instalar cámaras para controlar las inundaciones y avisos sonoros a la población

El Ayuntamiento de Valencia ha celebrado hoy la primera sesión de la comisión no permanente de estudio y recuperación de las zonas afectadas por la dana en la ciudad de Valencia. La comisión ha estado presidida por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y los representantes de los grupos políticos a excepción de los grupos de la oposición.

El PP ha explicado en un comunicado que los grupos de la oposición y la Confederación Hidrográfica del Júcar se han borrado de la comisión. La Confederación ha alegado motivos de agenda para la no asistencia de la directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Clara Estrela, alta funcionaria del organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y por tanto del Gobierno de España. Por tanto, no conoceremos la actuación de la CHJ durante la emergencia. Fue clave el papel que realizó este organismo ya que no avisó de la crecida de los barrancos durante la emergencia.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha explicado que comunicó al Ayuntamiento de València el pasado viernes 3 de enero que la jefa de Servicio de Dirección Técnica, Clara Estrela, no podría acudir a la sesión de la Comisión no permanente para la recuperación de las zonas afectadas por la DANA de 2024 que comenzaba esta mañana. En el escrito, el Organismo recordaba que la representación de la Confederación corresponde únicamente a su presidente, quien no ha sido citado para participar en la Comisión. "En cualquier caso, la CHJ en ningún momento se ha negado a colaborar con dicha comisión, habiendo comunicado al Ayuntamiento de Valencia que se pone a su disposición para realizar las aclaraciones y consideraciones que se estimen oportunas, previa petición por escrito".

El resto de las comparecientes, cerca de cuarenta, comparecerán a partir de esta mañana y a lo largo de tres sesiones de la comisión, los días 13 y 20 de enero. La sesión se ha iniciado ya con la intervención del jefe de Bomberos de la ciudad de Valencia quien ha recordado que desde la misma la mañana del día 29 de octubre se constituyó el Cecopal, sobre las diez de la mañana, para el seguimiento de la alerta meteorológica. El jefe de bomberos ha realizado una información detallada de las actuaciones y recursos que se destinaron el día de la emergencia y los días posteriores.

Así, ha detallado que entre el 29 de octubre y el día 31 trabajaron 376 bomberos del Ayuntamiento de Valencia para hacer frente a las consecuencias de la dana. Se realizaron 681 servicios extraordinarios lo que ha supuesto aproximadamente 7.500 horas de trabajo. El día 29 de octubre había 67 efectivos de guardia y se incorporaron 68 intervinientes de servicio extraordinario. El día 30 fueron 66 de guardia y 60 de servicio extraordinario y el día 31, 64 efectivos de guardia y 51 de servicio extraordinario. Durante esas primeras semanas, de los 447 efectivos del servicio, 37 quedaron bloqueados por afección por la dana y otros 34 se encontraban de baja o no operativos por otros motivos.

Además, la ONG ‘Bombers pel Món’ movilizó bomberos del Ayuntamiento de Valencia a partir día 31 y solicitó permiso para realizar una movilización continuada llegando a desplazar más de 400 intervinientes entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre.

Estos han sido alguno de los datos aportados por el Inspector Jefe del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de València, Enrique Gisbert, en la comparecencia con la que ha comenzado la Comisión No Permanente para la Recuperación de las Zonas Afectadas por la DANA 2024 en la Ciudad de Valencia.

Durante su comparecencia ha explicado que el Centro de Coordinación de Emergencias estableció para Valencia (litoral norte) nivel naranja a las 7.45 y alerta por lluvias nivel rojo a las 10.00 horas. “A partir de esa alerta nivel rojo, que origina la preemergencia se convoca el Cecopal, aunque su constitución formal esté prevista en el Plan a partir de la situación de emergencia. Aun así y adelantándose incluso a las medidas del propio plan municipal de inundaciones, se reúne en el Ayuntamiento a todos los integrantes del Cecopal (bomberos, policía, protección civil, servicios sociales, sanitarios, cruz roja, protección civil, servicios de limpieza, ciclo integral del agua y servicios centrales técnicos) para hacer seguimiento de la evolución de las alertas por lluvias notificadas en la ciudad”.

Como ha apuntado, durante la mañana participaron en varias reuniones a las 11h, a las 13 horas y a las 15 horas, la alcaldesa de Valencia, el concejal de emergencias y los portavoces de la oposición en alguna ocasión. “En todas y cada una de las reuniones se realiza por parte de los servicios, seguimiento del episodio de lluvias en la ciudad y posibles incidencias. En la primera reunión tanto policía como bomberos reseñan incidencias puntuales como caídas de semáforos, de árboles y accidentes de tráfico. Saneamiento tampoco registra incidentes y Servicios sociales confirma apertura del CAES Santa Cruz de Tenerife, así como la previsión de disponer de pabellones o polideportivos si fuera necesario”, ha señalado el jefe de Bomberos.

En todas las reuniones se contactó con técnicos del Centro de Coordinación de Emergencias, “que confirman la poca incidencia del temporal en la ciudad de Valencia y que además transmiten, que según las previsiones meteorológicas, el temporal se desplaza hacia el noroeste pudiendo afectar durante la tarde a la comarca de Los Serranos, Rincón de Ademúz y Serranías de Cuenca. La misma previsión se repite en las comunicaciones posteriores con el CCE”.

En este sentido, ha añadido que “se acordó contactar con Devesa para tener previsto desagües del lago debido a una posible crecida de barrancos que pudieran acabar afectando al mismo. Las reuniones de la tarde se trasladan al CISE de la Policía Local de Valencia, comenzando a las 18h, contactándose de nuevo con el CCE, que transmite que no hay cambios respecto a la situación de las alertas y evolución del temporal de lluvias en la ciudad”.

Noche del 29 octubre

Durante su primera intervención, Enrique Gisbert ha apuntado que la primera notificación sobre un incidente relacionado con el agua en nuestro municipio se produce a las 20:04 en la que nos llega información sobre agua en las instalaciones de Valencia Sud de Metro. Hacia el lugar se desplaza un vehículo, pero en la primera rotonda de la CV-400, tras cruzar el puente sobre la V-30, se encuentran con la Guardia Civil evacuando y llevando a zona segura a personas provenientes de una residencia de Paiporta. Allí mismo ven la entrada de agua masiva que se está produciendo hacia la pedanía de La Torre, y desde el lugar notifican y dan instrucciones para que se destinen medios a La Torre”.

En ese momento se dirigieron hacia el lugar las primeras unidades comprobando como el acceso a la pedanía está ya imposibilitado a partir del final del puente, comenzaron los primeros rescates y se constituyó formalmente el Puesto de Mando Avanzado y vista la gravedad de la situación se constituyeron por sectores uno en La Torre y otro sector de trabajo dependiente del PMA para el control de la intervención en Horno de Alcedo, Castellar y otro en la V-30. Asimismo se fue incrementado los efectivos y voluntarios se fueron presentando en los parques por propia iniciativa.

Sobre los rescates realizados esa misma noche, el jefe de bombero del Ayuntamiento de Valencia ha apuntado que “resulta materialmente imposible recordar todos los rescates realizados, me gustaría destacar las más de 20 personas subidas a techos de vehículos y cogidas a fachadas; una casa en la que había 1,5 metros de agua y flotando entre los muebles estaba una señora mayor y 2 chicas que eran sus cuidadoras; 13 personas del techo de un autobús; 12 personas encima del techo del lavadero; un chico joven y un varón de unos 50 años agarrados a una farola; un bombero atrapado en una farola”.

Gisbert ha seguido enumerando muchos de estos rescates “un padre y un hijo agarrados a una farola; una señora que se le estaba inundando la vivienda y no podía salir: un padre y un hijo encaramados a una torre de iluminación; 4 chicas y un anciano cogido a un árbol; más de 600 personas en la V-30; una pareja de ancianos en el tejado de una nave industrial; alrededor de 70 personas en la V-31; 3 personas en un trozo de muro, una de ellas con la pierna rota; una persona impedida en silla de ruedas y a la que se le había terminado la botella de oxígeno; el rescate de Lina en la gasolinera de Horno de Alcedo… podríamos recordar cerca de 1.000 rescates realizados, y muchos otros más que la memoria no pudo desgraciadamente fijar, pero que sin duda quedarán en el agradecimiento eterno de quienes fueron salvados”.

Día 30 de octubre

Durante el 30 de octubre, se continuó evaluando tanto a vista de dron como con inspecciones directas la situación para definir las prioridades de actuación porque habían calles bloqueadas por vehículos y materiales que no permitían la salida de sus vecinos ni el acceso de los vehículos de emergencias. “Entre el día 29 de octubre y el 14 de noviembre se realizaron 881 servicios, teniendo en cuenta que muchos de los servicios de las pedanías no se podían contabilizar por la simultaneidad y celeridad en que se iban realizando”, ha apuntado Enrique Gisbert.

El orden de prioridades que se estableció fue la inspección de vehículos en vía pública y en plantas de sótano, aproximadamente 60 plantas subterráneas; inspección de bajos y sótanos; despejar calles bloqueadas para facilitar la salida de vehículos y el acceso de los servicios públicos (emergencias, limpieza, residuos, alcantarillado, ...); montar un centro de asistencia social para reparto de víveres, ropa y necesidades; montar un centro de asistencia sanitaria y servicios sociales; establecer un punto de atención para las necesidades inmediatas a la población 24 horas; montar un centro neurálgico para la gestión de la recuperación de la normalidad, así como organizar el trabajo de la gran afluencia de voluntariado tanto ciudadano como profesional que a partir del primer día comenzó a presentarse.

“Especialmente complejo fue el trabajo en el subsuelo. Con cerca de 60 plantas de subterráneo, en las que había millones de litros por achicar, y centenares de vehículos en posiciones inverosímiles que suponían un reto y una necesidad de multitud de recursos humanos y maniobras complejas para proceder a su extracción”, ha puntalizado.

Grupos movilizados por Bomberos

Sobre el grupo de rescate acuático el jefe de bomberos ha apuntado que ha sido el grupo que más horas ha dedicado al episodio de forma específica. “9 de los 11 mandos y 6 de los 11 bomberos disponibles estuvieron realizando múltiples rescates junto al resto de equipos de rescatistas durante la noche del 29. Realizaron búsquedas de desaparecidos en la costa y en el cauce del río. Participaron durante varios días en el operativo especial de búsqueda en la Albufera coordinado por Guardia Civil”.

Respecto a la unidad canina en Valencia se utilizaron para diversas búsquedas en la línea de costa y en zonas concretas de La Torre cuando las condiciones del terreno y de la emergencia fueron aptas para la realización de dichas misiones. Además se puso a disposición del Consorcio de Bomberos.

Sobre los pilotos de drones del Servicio de Bomberos, estuvieron realizando vuelos diarios desde la noche del 29 de octubre tanto en las pedanías, línea de costa, cauce del río, Albufera, colaborando con la sección de plagas o realizando trabajos de mapeo específicos a requerimiento de la dirección de la emergencia.

Colaboración externa

El jefe de bomberos también ha detallado la coordinación de los recursos externos gestionados directamente por el Departamento de Bomberos, Bomberos Ayuntamiento de Madrid, Bomberos Ayuntamiento Zaragoza, Consorcio de Castellón, Lanzarote, Forestales de Extremadura y Unidad Adscrita de Cuerpo Nacional Policía de Galicia, “que trabajaron en distintos períodos cada uno de ellos entre el 31 de octubre y el 15 de noviembre aportando cerca de 900 intervinientes y trabajando en Alfafar, Benetuser, Paiporta, Sedaví, Chiva, Aldaya, Picaña, Masanasa, Horno de Alcedo, La Torre, cauce del Turia, la Albufera, barranco del Poyo y línea de costa entre Pinedo y Perelló.

Propuesta de línea de mejora

Como se ha detallado por parte del jefe de bomberos tras el análisis se pueden proponer como líneas de mejora a estudiar la realización de un nuevo estudio del riesgo particularizado al municipio de Valencia incorporando todas las circunstancias observadas en el episodio de la dana; infraestructuras de seguimiento mediante cámaras en tiempo real; sistemas de avisos sonoros a la población; campañas y charlas de concienciación a la población o planes de Evacuación/Confinamiento específicos en zonas de mayor riesgo.

Sobre el estudio del riesgo en tras la dana habrá que centrarse en la existencia de garajes que pueden acumular millones de litros de agua y materiales arrastrados; la influencia de la gran cantidad de vehículos aparcados en las vías públicas y las consecuencias de los arrastres de los mismos, los nuevos potenciales de precipitaciones de lluvia que superan récords históricos, la influencia de las barreras físicas (líneas férreas, carreteras, construcciones…) y sus consecuencias y el comportamiento humano previsible ante los avisos generados.

Por último sobre la propuesto en infraestructuras de seguimiento habría que instalar cámaras en tiempo real situadas en zonas limítrofes del municipio; en puntos diversos de cauces que circulen por el municipio y en zonas de costa.

Portavoz del PP

El concejal y portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha asegurado que a los grupos de la oposición no les interesa la reconstrucción de nuestras pedanías y ha recordado que “es muy importante que esta comisión se centre en las soluciones técnicas, que son las que nos piden los vecinos, para dar soluciones rápidas para la reconstrucción y recuperación, y para que tomemos las medidas técnicas para que esta catástrofe no vuelva a suceder o minimizar su impacto”.

Caballero ha lamentado que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar no vayan a comparecer en la comisión. “Parece que tienen alguna consigna política para no comparecer, cuando la Confederación tiene dar muchas explicaciones en cuanto a la monitorización de los caudales y en cuanto a las alarmas y los avisos que deberían haber dado a los ayuntamientos. Lamentamos que la CHJ se borre de esta comisión. Porque deberían también dar explicaciones sobre qué obras hidráulicas harían falta para prevenir y evitar riadas como la sufrida el 29 de octubre”.

“Lamentamos la posición de los grupos políticos de la izquierda, al no participar en la comisión, porque demuestran que no quieren arrimar el hombro para buscar soluciones técnicas que contribuyan a la recuperación”. El que no participe la oposición e la comisión, ha proseguido Caballero, “no va a impedir que la comisión arranque y que todo el Gobierno municipal esté volcado y centrado en la recuperación de las pedanías afectadas. Desde el Ayuntamiento de Valencia vamos a seguir desplegando los medios económicos y técnicos necesarios para ayudar a los vecinos de Valencia y de los pueblos del área metropolitana”.

Falsa tapadera

Por su parte, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha calificado de “falsa y de tapadera” la comisión de investigación que ha iniciado hoy María José Catalá junto con sus socios de Vox para tapar su responsabilidad por la mala gestión de la DANA que arrasó los pueblos de València de La Torre, Castellar-L’Oliveral y Forn d’Alcedo. “Queríamos hacer una primera valoración de una comisión de investigación que, además de falsa, viene a replicar el modus operandi del PP en la vergonzosa comisión de investigación sobre el accidente del metro. Todos recordamos que, en aquel momento, el Partido Popular se dedicó a utilizar las instituciones no para aportar luz, no para aportar transparencia, sino para tratar de tapar sus responsabilidades políticas de una emergencia mal gestionada”, ha incidido.

Sanjuan se ha manifestado en estos términos antes de comenzar la comisión de investigación que los socialistas han abandonado después de que Catalá impidiese la declaración de los cargos políticos para depurar responsabilidades sobre lo sucedido el pasado 29 de octubre. “En este caso, como ya hizo el PP con la comisión del Metro y que también costó muchas vidas, el Partido Popular lo que está intentando hacer en el día de hoy, excluyendo los comparecientes que pedía la oposición y excluyendo también la oportunidad de pedir explicaciones, es tapar una responsabilidad que es evidente. Cuando una persona se pregunta qué se hizo y qué no se hizo el día 29 y atiende a los protocolos que este Ayuntamiento tenía aprobados y también a los que tenía aprobados la Generalitat, se da cuenta de que a las personas de las pedanías de València no se les avisó de la catástrofe que se venía y que eso ha costado vidas”, ha apuntado.

En este sentido, ha recriminado a Catalá que su decisión de impedir que se investiguen los hechos está privando a los vecinos y vecinas de los pueblos afectados, gente que se salvó por muy poco, pero que han perdido a sus familiares y todas sus pertenencias, de conocer quién no actuó correctamente. Les está negando las respuestas que necesitan”, ha continuado.

El responsable socialista ha señalado que, antes de hablar de reconstrucción, lo primero que debería afrontar el Ayuntamiento es “una reparación ética y moral de las instituciones valencianas. Y aquellas personas que son responsables de no haber estado a la altura en el día de la emergencia, no son las que pueden pilotar la reconstrucción. Cuando tú no quieres comparecer, que es el caso de Catalá, que se ha negado a comparecer ella misma, es porque probablemente no estés muy tranquila con las explicaciones que tienes que dar. Y eso es exactamente lo que ocurre con Mazón. Por eso, para intentar esconder las posibles negligencias cometidas, lo que ha hecho es apartar a la oposición en un talante antidemocrático evidente, negando comparecencias e impidiendo las preguntas”.

Sanjuan ha criticado que el PP “lleva ya meses instalado en la mentira recurrente” y ha criticado que los responsables del Ayuntamiento no están dando explicaciones y “se niegan a comparecer. Entre ellos el propio señor Caballero o la propia alcaldesa. Como Partido Socialista, pedimos que el señor Caballero compareciera en la comisión de investigación y él se ha negado. El Partido Popular está intentado culpar a todo el mundo menos asumir lo que era evidente, que teníamos un presidente que estaba en una comida de la que no quiso levantarse para atender una emergencia y en la que se sentó cuando ya había municipios como el de Utiel que estaba anegado y una alcaldesa que ni siquiera activo el plan de inundaciones”.

Esta respuesta, ha subrayado, “no está a la altura ética de una institución democrática. Es volver a repetir otra vez lo que ocurrió aquí con las víctimas del metro y la señora Catalá se parece cada día más a Paco Camps”, ha finalizado.