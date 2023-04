Joan Baldoví: "El mestizaje en el Botànic se tiene que reevaluar"

El candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat valenciana, Joan Baldoví, ha asegurado esta mañana que el mestizaje entre su formación y el PSPV dentro de las Conselleries "tendrá que reevaluarse en un tercer Botànic", ya que, "en algunos casos ha sido manifiestamente mejorable, siendo muy amable". Así se ha pronunciado el actual portavoz de la formación nacionalista en el Congreso de los Diputados, durante su intervención en el Fórum Nueva Economía celebrado esta mañana en Valencia.

Baldoví ha relatado que, de hecho, ya ha hablado con la actual vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, para llevar a cabo ese estudio del mestizaje en el caso de que vuelvan a gobernar. Además, ha puntualizado que las Conselleries en las que esta cogobernanza ha funcionado mejor han sido las dirigidas por Compromís, y ha puesto de ejemplo la de Educación, encabezada hasta hace meses por Vicent Marzà, y en la actualidad por Raquel Tamarit.

Siguiendo con el balance del Botànic, y preguntado por si es una fórmula a repetir, ha señalado que "cuando se aprueban ocho presupuestos en ocho años, en tiempo y forma, es que algo está funcionando bien". "Claro que tenemos diferentes visiones, si no seríamos todos del mismo partido, pero lograr ocho presupuestos es un síntoma de que las cosas funcionan razonablemente bien".

Ha señalado que ha quedado demostrado que "pueden haber gobiernos de coalición estables no solo en los Ayuntamientos, sino también en la Generalitat y en Madrid", y se ha mostrado convencido de que "de una manera o de otra, no va a haber otra fórmula que no sean gobiernos de coalición".

Ayudas condicionadas

En otro orden de cosas, Baldoví se ha mostrado partidario de dar ayudas a las empresas condicionadas a que estas no abandonen el territorio valencianos, "para que nuestro dinero se quede aquí".

(Seguirá ampliación)