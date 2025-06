La jueza de la dana insiste en que hubo 228 muertos y critica los bulos sobre la existencia de más fallecidos sin contabilizar

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que instruye la investigación sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, ha reiterado que los fallecidos en esta catástrofe ascienden a 228 y ha afirmado que lanzar "bulos" sobre un número mayor de fallecidos supone un "auténtico desprecio a los familiares de las víctimas de los fallecidos"

En un auto fechado este miércoles, la titular del juzgado rechaza elevar el número de fallecidos a 232, como pedía una parte personada en la causa, y añade que difundir información falsa sobre el número de fallecidos implica además minimizar el "abrumador número de muertes".

Afirma además que la identidad de cada uno de los 228 víctimas mortales, una de ellas embarazada, "consta en el presente procedimiento y las piezas de fallecimiento, así como las de lesiones o informe psicológico, están a disposición de las partes personadas en el juzgado".

La titular del juzgado responde así a la pretensión de una parte de elevar a 232 el número de fallecidos, un dato que considera "erróneo" puesto que "en el número total de fallecimientos, 228, como ya se ha expresado en anteriores resoluciones, ya están incluidas las tres personas cuyos cuerpos no han podido ser localizados y que fueron declaradas judicialmente fallecidas".

Recuerda la jueza además que ya se incrementó en su día el número de fallecidos de 227 a 228 a instancias de la representación de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia, y asegura que "la discrepancia entre los 228 fallecidos de la causa y los 232 fallecidos de la relación de la acusación" es "de fácil resolución".

"Sólo es preciso proceder a la lectura del propio escrito en el que se solicita el complemento para comprobar que, en el listado de las 232 personas, hay tres fallecidos cuyo nombre se repite y una persona que en realidad no está fallecida", ya que uno de ellos (que se incluye como fallecido nº 211 en la lista de dicha acusación), no es uno de los fallecidos, sino que "se trata de un lesionado que, tras una sepsis, sufrió la amputación de la pierna derecha".

Resalta además que "si se manifiesta que hay más fallecidos que los 228, número ya de por sí altísimo, corresponde a quien afirma lo anterior su identificación" y, en cualquier caso, "no consta a este Juzgado ninguna petición formal, al objeto de inclusión de más personas fallecidas como víctimas de la dana", puesto que "no se pueden considerar como peticiones formales los bulos que se hacen circular respecto de decenas de fallecidos que no son contabilizados".

Este martes el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, compareció ante los medios para anunciar una querella contra la jueza de la dana, Nuria Ruiz, por tres presuntos delitos de prevaricación judicial y aseguró que su "intuición" le dice que hay una veintena más de víctimas por la dana que las 228 oficiales que se contabilizan.