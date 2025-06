La jueza de la dana rechaza citar como testigos a altos cargos del área de Transportes

La jueza que instruye la causa de la Dana ha denegado la petición de una acusación particular consistente en la citación como testigos del ex secretario de Estado de Seguridad, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, los directores generales de Transportes y Logística y de Infraestructuras Viarias, ambos de la Generalitat, la secretaria general de Adif y el director general de Área de Carreteras de la Diputación de Valencia. Igualmente, también deniega una solicitud de esa misma parte destinada a que se recabara de la Dirección General de Tráfico diversa información y datos relativos al estado de carreteras e infraestructuras afectadas por la Dana del pasado 29 de octubre.

La magistrada señala en su resolución que nada de lo solicitado podrá esclarecer el "trágico fallecimiento" del hombre a cuya viuda representa la acusación particular que ha presentado el escrito, pues éste murió en una casa en la localidad de Cheste, "no en ningún desplazamiento in itinere".

Además, la instructora afirma, entre otros argumentos, que esta solicitud de diligencias no guarda relación con el "propio objeto de la investigación" y lo ya resuelto por la Audiencia Provincial en autos del pasado 19 de mayo, al tiempo que excede de la función de esta parte como acusación particular.

Junto con este auto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha notificado este lunes a las partes una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia en la que se cita a declarar en diferentes días de septiembre a la testigo de un fallecimiento y a 13 familiares de víctimas, en calidad de perjudicados.