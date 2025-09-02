Llegan las lluvias a la Comunidad Valenciana: esta es la previsión de Aemet

La Comunitat Valenciana registrará este martes intervalos nubosos en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, con posibles chubascos a primeras horas que podrían ser localmente fuertes, tendiendo a cielo poco nuboso con nubes altas, mientras que en el resto habrá cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas.

Además, las temperaturas mínimas descenderán y las máximas ascenderán en el interior y descenderán en el litoral, y soplará viento flojo variable, con intervalos de este y nordeste a primeras horas en la mitad sur del litoral, tendiendo por la tarde a suroeste flojo en el interior y a sureste en el litoral, flojo en Alicante y moderado en Valencia y Castellón, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Para mañana miércoles se prevé cielo poco nuboso o despejado, temperaturas en ascenso, ligero en el caso de las máximas en el litoral de Castellón, y viento flojo variable, tendiendo por la tarde a sureste, moderado en el litoral de Valencia y Castellón y flojo en el resto.

Las temperaturas máximas en las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido: