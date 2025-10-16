Lluvias y hasta granizo activan el aviso amarillo este jueves en el interior de la provincia de Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a las 14 horas el aviso amarillo en el interior norte de Valencia por tormentas y lluvias que pueden acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso, que estará activo hasta las 21,59 horas, también es de nivel amarillo por tormentas, que podrían estar acompañadas de granizo.

Para el viernes, de 14 a 21,59 horas, hay previsto aviso amarillo en el interior sur de Castellón por precipitaciones que pueden dejar acumulados 20 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas que podrían estar acompañada de granizo.