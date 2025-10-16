El PP forzará en Les Corts que el PSPV se pronuncie sobre el Nobel a María Corina Tellado

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha comenzado este jueves su intervención en Les Corts felicitando a la opositora venezolana María Corina Machado "en nombre de la paz, la libertad y la convivencia", por la concesión del Premio Nobel de la Paz. Esta afirmación ha sido acompañada por los aplausos de los diputados de PP y de Vox. En Compromís, las caras de los diputados no han disimulado la poca ilusión que les suscita este reconocimiento. A continuación, Mazón ha anunciado que el PP presentará una moción para que Les Corts aprueben felicitar a la premiada, la única manera, según Mazón, de saber qué piensan los socialistas de esta cuestión. Se ha preguntado qué hará el grupo socialista después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haya felicitado "a través de la vía privada" a la opositora y de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "parece que sí pero parece que no, pero que se lo ha pensado y no sabemos qué hará".

El presidente ha planteado que alguno "tendrá que responder" si tiene dudas para felicitar a la opositora venezolana, en referencia al PSPV, pues "ya sabemos" que Compromís votará en contra de la moción para que conste la felicitación del PP porque "tiene asesores chavistas en sus filas".

Según ha afirmado, de Vox ya esperaba la felicitación a María Corina Machado "en su lucha por la libertad, la democracia, la paz y la convivencia en Venezuela" porque se defiende la paz y la democracia en todo el mundo pues de lo contrario "no se está defendiendo absolutamente nada".

Por su parte, el síndic de Vox ha expresado su felicitación por el Nobel de la Paz a María Corina Machado, quien participó en el acto político del partido Viva 25 y "con la que viene luchando desde hace años contra la narcodictadura de Maduro, amigo de Sánchez, para restablecer la libertad en Venezuela".