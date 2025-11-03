Maribel Vilaplana dice que no recuerda que le sonara el móvil a Mazón en la comida

La periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día de la dana, ha dicho esta mañana que no recuerda que le sonara el móvil al presidente Mazón durante la comida. Si que ha dicho que "hay un momento en el que hay muchas llamadas, era una mesa muy grande, yo estoy en el cabecero, y él (Mazón) se giraba y escribía, y me miraba".

Sin embargo "yo no recuerdo un teléfono 'ring ring', eso no lo recuerdo".

La jueza ha incidido en este aspecto y le ha hecho hincapié en si no oyó el sonido del teléfono: "Supongo que si, que sonaría, pero yo no lo recuerdo, es lo que quiere creer mi cabeza".

Vilaplana ha explicado también que "él se apartaba cuando sonaba el teléfono, y ella decía, me salgo, y él decía no te preocupes".

La periodista ha explicado que no conozco a la Pradas ni a Argüeso, pero también he visto en prensa que hablaba con el señor Mompó y yo ese nombre lo recordaría, pero es que no recuerdo. Yo tengo la percepción de escucharle poco hablar. El estaría mas escuchando que hablado".

Para hacer llamadas, se salía

Sin embargo, para hacer llamadas sí que se levantaba y se salía del comedor: "Sí, sí, el decía 'discúlpame'. Para llamar él si se levantaba y se disculpaba". Pero cuando volvía a la sala "a mi nunca me comenta nada, ni oigo palabras como dana, cecopi, lluvias, no oigo nada y el tampoco me transmite nada de esas llamadas".

La jueza le ha preguntado si Mazón no le comentó nada de la emergencia y ha explicado que "él lo que dice es que viene de una reunión con los sindicatos", pero a mi no me habla de nada de la dana, en Valencia no llovía, no tengo percepción de que estaba pasando nada"

No abrió el 'tuit' sobre Utiel

La testigo ha explicado que pese a que le enviaron a un chat de whatsapp un link con un video de la situación en Utiel, ella no lo abrió: "Me atormenta no haber abierto ese tuit, porque si lo hubiera visto le hubiese dicho 'ostras'. Pero yo no lo abro". Y ha explicado que ella no ve las redes sociales "solo un poquito por la noche" y que durante el día silencia el móvil porque "es una herramienta de distracción brutal". También ha dicho que habló con su hijo porque va en moto" y pidió a su exmarido que lo recogiera por la lluvia.

La jueza le ofrece parar la declaración

Apenas ha comenzado la declaración, la periodista se ha mostrado muy emocionada y en ciertos momentos se ha desmoronado: "Cualquier cosa que haga se tergiversa, se manipula, y es durísimo. Es una de las cosa que a nivel psicológico no consigo aceptar. Que es por qué la reunión fue ese día, y no antes o después. He perdido un amigo a la dana pero no pude ir al funeral, no sé como voy a sobrevivir. Algún día podré respirar, dejar de tener pesadillas, no sabe lo que me duele que las victimas piensen que yo puedo ir de victima. He recibido muchos mensajes de victimas que me dicen “tu no cargues con eso”, No consigo perdonarme. Para mi todo fue normal".

Ha añadido que "ella piensa por qué pudo seguir con normalidad el Sr. Mazón, por qué no habló con ella, por qué siguió como si no pasara nada".

El paseo al parquin

"Yo recuerdo que salimos del restaurante y seguimos hablando, yo trabajo para el Levante, pero yo quería que él viniera a ver un partido de futbol del Levante, un derbi contra el Elche. Yo le dije que se comprometiera, es la conversación de la salida. Salimos con normalidad, paseamos con normalidad, no lo comenté en la carta porque no me pareció relevante, el parquin está ahí al lado. Es el parquin de la Glorieta".

La jueza ha incidido mucho la actitud de Mazón en esos momentos y Vilaplana ha explicado que "ella no tenia prisa, no tenía sensación de prisa por la otra parte, y siguieron hablando del futbol".

El fiscal no ha interrogado a la testigo.

No tiene el tique del parquin

Vilaplana no ha aportado el ticket del aparcamiento porque, según ha asegurado, no lo tiene después de una año, y ha explicado que una amiga suya fue a pedirlo al parquin y no se lo dieron. Pero ha dicho que pagó con tarjeta y que lo buscará ene l extracto bancario, y ha ofrecido a la jueza la matrícula de su coche para que lo pida oficialmente a la empresa del aparcamiento.

La periodista que comió con el presidente de la Generalitat el día de la dana, Maribel Vilaplana, ha llegado a los juzgados de Catarroja esta mañana visiblemente afectada, y ha recibido los insultos de algunas víctimas que se han concentrado frente a la puerta de los juzgados y le han pedido que cuente la verdad.