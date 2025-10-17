Dependencia
Más de 29.700 personas siguen en las listas de espera de la dependencia en la Comunitat Valenciana
Un informe recoge el aumento en 13.695 de las personas en espera en los primeros 9 meses del año
Más de 280.000 personas dependientes, 29.747 en la Comunitat Valenciana, se encuentran en listas de espera para ser valoradas o para recibir un servicio o prestación a la que tienen derecho, según el último informe del Observatorio estatal para la dependencia.
El informe, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con los datos del sistema de atención a la dependencia hasta el 1 de octubre de 2025, recoge el aumento en 13.695 de las personas en espera en los primeros 9 meses del año.
En total, cuantifica en 284.020 personas en listas: 133.414 pendientes de valoración y 150.606 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos.
Dos de cada tres de las personas que se encuentran en espera están en cinco comunidades: Cataluña (81.894 personas), Andalucía (51.547 personas), Comunitat Valenciana (29.747 personas), Canarias (25.755) y Murcia (16.348).
En relación al número de solicitantes, el 12,5 % de las personas estarían esperando algún tipo de trámite. Canarias (33 %), Murcia (22,4 %) y Cataluña (19,9 %) son las que tienen mayor porcentaje de personas esperando, mientras que Cantabria (3,1 %), Galicia (2 %) y Navarra (2 %), el menor porcentaje.
Durante ese periodo de espera, han fallecido 25.060 personas este año (13.713 sin valorar y 11.347 pendientes de recibir la prestación a la que tenían derecho). Dos de cada tres personas murieron en cuatro comunidades: Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), Comunitat Valenciana (2.290) y Canarias (1.904), denuncia la asociación.
Además lamenta el aumento del tiempo medio de tramitación de un expediente de 334 días a principios de año, a 349 días en septiembre de 2025 (15 días más). En tres comunidades se tarda en torno a 500 días (Murcia, Andalucía y Canarias).
