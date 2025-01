Mazón anuncia la "desescalada" tras la dana: 75 municipios rebajan su nivel de alerta

La reconstrucción de los municipios afectados por la dana en Valencia ha quedado prácticamente fuera del debate parlamentario en Les Corts durante la segunda jornada de la sesión de control al presidente, donde los grupos de la oposición han dedicado sus intervenciones a exigir la dimisión del presidente del Consell, Carlos Mazón. El dirigente, no obstante, ha aprovechado su intervención para anunciar que que mañana viernes se llevará la propuesta técnica al Cecopi de que solo 28 municipios de los afectados se mantengan en el nivel 2 de la emergencia. Además, 75 bajarán de nivel de emergencia 2 al 1, y otros 163 municipios restantes de la provincia de Valencia dejarán de estar en alerta. "Ni siquiera ustedes van a parar la reconstrucción", ha reprochado Mazón a la oposición.

Asimismo, otro de los anuncios que ha realizado el presidente valenciano es que durante todo 2025, el transporte público de metrovalencia y metrobús será gratuito para todos los damnificados de la Comunidad. "A través de una tarjeta especial, esta medida se incorpora a los 886 millones de euros de ayudas directas, a las subvenciones para los autonómos, para las comunidades de regantes, la deducciones fiscales y entidades del tercer sector".

Durante la sesión plenaria, en la que tanto PSPV como Compromís han insistido una y otra vez en pedir la dimisión del presidente, este apuntaba directamente al Gobierno central de Pedro Sánchez. El síndic del PSPV, José Muñoz, anunció que van a exigir que se convoque la Comisión de Investigación para esclarecer "qué hacía el día de la dana y por qué no estuvo al frente de sus responsabilidades". Mazón, por su parte, la instado a decir qué papel ha jugado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en lo ocurrido, y ha acusado al Gobierno central de Pedro Sánchez de "callar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, para que no descubramos por qué ha ocurrido esta tragedia".

Mazón ha acusado a PSPV y Compromís "sacar rédito político del dolor de las víctimas", y de hacer una oposición "inútil". "No han presentado ni una propuesta al gobierno de España, y solo ha promovido odio en el momento más dramatico de la historia de la Comunitat", le ha constestado al síndic de Compromís, Joan Baldoví, tras inquirle este si tenía "la conciencia tranquila".

Igualmente, ha acusado a Compromís de "no perdonarme que ganara las elecciones" y, sin embargo, les perdona todo a Pedro Sánchez. "Le perdona que se mantenga el IVA por la compra de vehículos, que solo un tercio de las ayudas sean directas y el resto con impuestos a devolver, que no se hayan limpiado las playas, que no se hayan puesto a disposición de las víctimas 500 viviendas de la Sareb... le perdonan todo a Sánchez, y ustedes dan la 'cabotá'".

En el turno de intervención del portavoz de Vox, José María Llanos, ha devuelto el foco a la ausencia de Sánchez durante estos más de dos meses tras la tragedia del 29 de octubre. "¿Dónde está Sánchez, y las ayudas que pasgamos los valencianos? ¿Qué pasa con los escombros, con la putrefacción? Sánchez quiere hacer pagar a los valencianos. ¿Dónde está la coordinación en infraestructuras, reparaciones, ayudas directas en viviendas?", ha lamentado el síndic de Vox.

En su intervención, Mazón ha recordado que ya se ha abonado el 58 por ciento de las ayudas directas. "La reconstrucción está en marcha, y ahora buscaremos el mayor nivel de coodinación por los valencianos". Una medida que confronta, según ha dicho, "con aquellos que ni siquiera han accedido a reunirse con nosotros para la reconstrucción", ha dicho Mazón acusando de ello al grupo socialista.